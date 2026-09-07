Sfârşit de săptămână cu multe intervenţii ale pompierilor timişeni. Incendii pe 95 de hectare

În primul weekend din luna septembrie, salvatorii timișeni au fost mobilizați pentru 188 de misiuni, intervenind prompt pentru siguranța și protejarea comunităților.

În zilele de 5 şi 6 septembrie, echipajele medicale SMURD au fost solicitate să intervină la 140 de misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

De asemenea, în aceste zile libere, eforturile colegilor noștri s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora. În acest sens, echipajele operative au intervenit în urma producerii a 28 incendii, 3 accidente rutiere, 4 salvări de animale, 6 degajări de copaci, cabluri și elemente de construcții, precum și în alte 2 situații de urgență.

Din cele 28 incendii, 26 s-au manifestat la vegetație uscată și deșeuri, 1 la un autoturism, iar 1 a izbucnit într-o locuință.

Suprafața de teren afectată de arderea vegetației uscate depășește 95 de hectare. De asemenea, au ars peste 20 de tone de deșeuri, 6 copaci, dar și aproximativ 850 de baloți (la Ficătari).

În sprijinul pompierilor militari au acționat și pompierii voluntari. Cele mai extinse incendii de vegetație s-au produs în raioanele de intervenție ale subunităților din Lugoj – Hezeriș (14 hectare), Măguri (5 hectare) și Pietroasa Mare (8 hectare) – și Făget – Breazova (60 de hectare) și Răchita (4 hectare).

STOP arderilor necontrolate!

Sâmbătă, 5 septembrie, județul Timiș a fost vizat de o atenționare meteorologică Cod galben de intensificări ale vântului. În astfel de condiții, focul se extinde cu repeziciune, punând în pericol gospodării, terenuri, păduri și, mai ales, vieți omenești.

Arderea vegetației uscate este interzisă!

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice.

În perioada 15 iulie – 15 octombrie, IGSU desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”, prin care sunt transmise câteva recomandări esențiale:

· nu incendiați vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale;

· respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate;

· nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse;

· supravegheați permanent orice sursă de foc și stingeți-o complet înainte de a părăsi zona;

· în cazul izbucnirii unui incendiu, apelați de urgență numărul 112.

Pe lângă acestea, pompierii au asigurat protecția participanților la evenimente publice, desfășurând 5 misiuni de asigurare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de acordare a primului ajutor medical, a transmis ISU Timiş.