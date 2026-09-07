Opera timişoreană, în luna septembrie

Opera Națională Română din Timișoara a anunţat spectacolele din luna septembrie.

V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă în culisele unui spectacol de operă? Cum prinde viață o producție precum „La Traviata” și câte povești se ascund în spatele decorurilor, costumelor și muzicii?

Marți, 15 septembrie, ora 10:00 – „În culisele Operei” – eveniment dedicat grupurilor de elevi. Prețul unui bilet este de 15 lei/ persoană. Pentru înscrieri, sunteţi rugaţi să contactați agenția de bilete a Operei. Telefon: 0256.201.286.

Cei mici sunt invitați să descopere, într-un mod interactiv și prietenos, ce se întâmplă în spatele cortinei și cum ia naștere magia unui spectacol de operă. O incursiune în lumea decorurilor, costumelor, muzicii și a personajelor, pregătită special pentru copii.

Ora 15:00 – „La Traviata… dincolo de cortină”

În cadrul unui tur ghidat, publicul spectator are posibilitatea de a pătrunde în culisele spectacolului „La Traviata ” de Giuseppe Verdi și de a descoperi universul fascinant aflat dincolo de scenă.

Spectacolul de operă „La Traviata” de Giuseppe Verdi va deschide stagiunea 2026-2027, în 16 septembrie, de la ora 19:00.

În 20 septembrie, de la ora 15:00, va avea loc cu o incursiune în culisele Operei, în cadrul unui tur ghidat, o experiență care oferă publicului ocazia de a descoperi spațiile și activitatea din spatele reprezentaţiilor.

În 27 septembrie, de la ora 18:00, sunteţi invitaţi la Serată la Operă – Pagini celebre, o seară dedicată unora dintre cele mai îndrăgite creații ale repertoriului liric.

Biletele sunt disponibile online pe www.ort.ro și la agenția de bilete.