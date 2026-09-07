Cultură/Educaţie

Opera timişoreană, în luna septembrie

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
0 comentarii
Opera timişoreană, în luna septembrie

Opera Națională Română din Timișoara a anunţat spectacolele din luna septembrie.

V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă în culisele unui spectacol de operă? Cum prinde viață o producție precum „La Traviata” și câte povești se ascund în spatele decorurilor, costumelor și muzicii?

Marți, 15 septembrieora 10:00 – „În culisele Operei” – eveniment dedicat grupurilor de elevi. Prețul unui bilet este de 15 lei/ persoană. Pentru înscrieri, sunteţi rugaţi să contactați agenția de bilete a Operei. Telefon: 0256.201.286.

Cei mici sunt invitați să descopere, într-un mod interactiv și prietenos, ce se întâmplă în spatele cortinei și cum ia naștere magia unui spectacol de operă. O incursiune în lumea decorurilor, costumelor, muzicii și a personajelor, pregătită special pentru copii.

Ora 15:00 – „La Traviata… dincolo de cortină”

În cadrul unui tur ghidat, publicul spectator are posibilitatea de a pătrunde în culisele spectacolului „La Traviata ” de Giuseppe Verdi și de a descoperi universul fascinant aflat dincolo de scenă.

Spectacolul de operă „La Traviata” de Giuseppe Verdi va deschide stagiunea 2026-2027, în 16 septembrie, de la ora 19:00.

În 20 septembrie, de la ora 15:00, va avea loc cu o incursiune în culisele Operei, în cadrul unui tur ghidat, o experiență care oferă publicului ocazia de a descoperi spațiile și activitatea din spatele reprezentaţiilor.

În 27 septembrie, de la ora 18:00, sunteţi invitaţi la Serată la Operă – Pagini celebre, o seară dedicată unora dintre cele mai îndrăgite creații ale repertoriului liric.

Biletele sunt disponibile online pe www.ort.ro și la agenția de bilete.

CITEŞTE ŞI: Restricţii importante pe autostrada A1, între nodurile rutiere Margina şi Traian Vuia

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *