SMTT invită locuitorii din Giroc și Chișoda la dialog pentru îmbunătățirea transportului public

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara (SMTT) invită locuitorii din Giroc și Chișoda la o serie de întâlniri deschise, dedicate identificării nevoilor comunității și îmbunătățirii serviciului de transport public pe ruta Timișoara – Giroc – Chișoda.

Prin aceste întâlniri, SMTT își propune să afle direct de la călători care sunt problemele întâmpinate în utilizarea transportului public, precum și propunerile acestora privind programul, traseele și celelalte aspecte care pot contribui la îmbunătățirea serviciului prestat de Societatea de Transport Public Timișoara.

Pentru a facilita participarea unui număr cât mai mare de persoane interesate, întâlnirile vor avea loc în a doua parte a zilei, după următorul program:

Marți, 8 septembrie

ora 18:00 – Parc Giroc

– Parc Giroc ora 18:45 – Parc Chișoda

Miercuri, 9 septembrie

ora 18:00 – Parc Cartierul Florilor

– Parc Cartierul Florilor ora 18:45 – Parc Liceu David Voniga – Unitatea Militară

SMTT încurajează toți cetățenii interesați de transportul public local să participe la aceste întâlniri și să contribuie activ la dialogul privind dezvoltarea unui serviciu de transport cât mai bine adaptat nevoilor comunității.