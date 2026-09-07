Germania este în stare de șoc. Proteste față de victoria AfD în alegerile regionale. Mii de oameni au ieșit în stradă

În urma alegerilor de stat din Saxonia-Anhalt, mai multe proteste față de partidul de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania (AfD), au fost raportate în Berlin și Frankfurt.

Poliția din Germania a anunțat, duminică seara, că au fost raportate proteste față de Alternativa pentru Germania (AfD), partid care a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt.

La Frankfurt, aproximativ 2.500 de persoane au ieșit în stradă. Potrivit Yahoo News, protestatarii cer o anchetă privind interzicerea partidului AfD.

Proteste în mai multe orașe

Și la Berlin, sute de oameni au protestat pentru măsuri similare. Proteste au avut loc și la Mainz, din același motiv.

Oamenii au mărșăluit în capitala Germaniei, scandând „Apărați democrația! – Interziceți AfD acum!”. Marșul s-a încheiat la clădirea oficială a parlamentului Saxonia-Anhalt din centrul Berlinului.

Un miting mai amplu împotriva AfD va avea loc luni seară la Poarta Brandenburg. Potrivit poliției, 5.000 de persoane sunt așteptate începând cu ora 18:00, ora locală.

Cel mai bun rezultat obținut de AfD

Potrivit primei proiecții Infratest dimap, AfD obține aproximativ 44,5%, în timp ce CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, se situează la numai 18,5%. AfD își mai mult decât dublează astfel scorul de 20,8% obținut în 2021.

Rezultatul este cel mai bun obținut vreodată de AfD într-un scrutin regional sau federal.

Îngrijorare în Franța

Victoria de duminică a partidului extremist Alternativa pentru Germania (AfD) a generat un val masiv de îngrijorare în rândul partidelor de stânga din Franța. Liderii politici din Hexagon au calificat rezultatul drept un „dezastru” și au lansat apeluri pentru o mobilizare generală.

Liderii de stânga din Franța au criticat rezultatul, subliniind că este un eșec al politicilor actuale și al Uniunii Europene și au avertizat cu privire la militarismul german, relatează Le Figaro.

Liderul partidului Franța Nesupusă (LFI), Jean Luc Melenchon a transmis, printr-un mesaj publicat pe X: „Extrema dreaptă a revenit în Germania. Aceasta este o dovadă dezastruoasă a orbirii politicilor europene de centru; acest dezastru este rezultatul respectivelor politici. În aceste circumstanțe, planul militar al Germaniei de a crea principala armată convențională a Europei este inacceptabil pentru Franța”.

Secretarul general al Partidului Socialist Francez, Olivier Faure, a blamat politicile „neoliberale” pentru „avansul forțelor reacționare ” și a făcut apel la mobilizare.

„Aceasta nu mai este o avertizare. Este un ordin de mobilizare generală care trebuie lansat. Internaționala reacționară și de extremă-dreapta avansează în mod deschis. AfD este un partid neonazist, pro-Kremlin și pro-Trump. Dreapta neoliberală, prin politicile sale de austeritate, a dat un impuls extremei-dreapta, care prosperă pe seama nenorocirilor claselor muncitoare și de mijloc.

La rândul său, liderul Partidului Comunist Francez, Fabien Roussel, a blamat politicile europene pentru victoria AfD în Saxonia-Anhalt.

„În întreaga Europă, extrema dreaptă câștigă teren cu programul său bazat pe ură. Ea prosperă pe fondul sărăciei, al dezindustrializării și al escaladării războiului. Un bilanț dezastruos pentru UE și tratatele sale. Este timpul ca acestea să fie schimbate”, a notat acesta.

Liderul partidului de guvernământ Renașterea, Gabriel Attal, a calificat victoria AfD drept un „adevărat semnal de alarmă”. Fostul premier al Franței a declarat că politicile cordonului santiar nu mai sunt fiabile, subliniind necesitatea unor „viziuni și măsuri concrete”.

De cealaltă parte, liderul partidului de extremă dreapta Recucerirea, Eric Zemmour, a descris momentul drept unul al „adevărului”, susținând că responsabilitatea pentru ascensiunea AfD revine politicienilor care, în opinia sa, au ignorat preocupările alegătorilor.

Adunarea Națională nu a reacționat imediat după aflarea rezultatelor. Întrebat anterior la forumul de la Cernobbio despre o reluare a colaborării cu AfD, președintele partidului, Jordan Bardella, a exclus această ipoteză din cauza neînțelegerilor din trecut.

Reacția liderilor politici francezi a venit după ce AfD a obținut o victorie detașată în fostul land est-german Saxonia-Anhalt, marcând cel mai bun scor din istoria sa la un scrutin regional. Potrivit exit-poll-urilor, AfD câștigă 44,5%, în timp ce CDU obține doar 18,5%. Die Linke este creditată cu 9,5%, Verzii cu 9%, SPD cu 8%, iar BSW se află exact la pragul electoral, cu 5%. FDP ar obține numai 2%.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: The New York Times