Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 3-a: Avântul Periam – CSU Universitatea de Vest din Timișoara 3-0, Flacăra Parța – CSO Deta 3-1, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – CSC Săcălaz 1-4, CSM Lugoj – Gloria Moșnița Nouă 3-2, CS Giroc-Chișoda – Unirea Jimbolia 4-2, CSC Belinț – Ripensia Timișoara 1-0, CS Sânandrei Timiș – CSC Millenium Giarmata 3-2, Unirea Sânnicolau Mare – AS Recaș 5-0.



Etapa viitoare: CSC Millenium Giarmata – CSU Universitatea de Vest din Timișoara, CSO Deta – CS Sânandrei Timiș, CSC Săcălaz – Flacăra Parța, Gloria Moșnița Nouă – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II, AS Recaș – CSM Lugoj, Unirea Jimbolia – Unirea Sânnicolau Mare, Ripensia Timișoara – CS Giroc-Chișoda, CSC Belinț – Avântul Periam.

Sursa foto: Csc Belint/Facebook