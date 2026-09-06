Sport

Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Autor: Darius Petru Publicat:
0 comentarii
Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 3-a: Avântul Periam – CSU Universitatea de Vest din Timișoara 3-0, Flacăra Parța – CSO Deta 3-1, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – CSC Săcălaz 1-4, CSM Lugoj – Gloria Moșnița Nouă 3-2, CS Giroc-Chișoda – Unirea Jimbolia 4-2, CSC Belinț – Ripensia Timișoara 1-0, CS Sânandrei Timiș – CSC Millenium Giarmata 3-2, Unirea Sânnicolau Mare – AS Recaș 5-0.
clasament

Etapa viitoare: CSC Millenium Giarmata – CSU Universitatea de Vest din Timișoara, CSO Deta – CS Sânandrei Timiș, CSC Săcălaz – Flacăra Parța, Gloria Moșnița Nouă – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II, AS Recaș – CSM Lugoj, Unirea Jimbolia – Unirea Sânnicolau Mare, Ripensia Timișoara – CS Giroc-Chișoda, CSC Belinț – Avântul Periam.

Sursa foto: Csc Belint/Facebook

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 7 – 12 septembrie

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *