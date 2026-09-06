O bătrânică de 89 de ani a pierit într-un incendiu izbucnit la etajul 4 al unui bloc

Un incendiu puternic a izbucnit duminică după-amiază într-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de locuințe din orașul Călan.

La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta violent, iar fumul dens cuprinsese deja atât locuința, cât și o mare parte din casa scării.

Intervenția s-a realizat cu echipaje de stingere de la subunitățile din Bretea Română și din Hunedoara care au acționat cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, cu o autoscară și cu o autospecială de primă intervenție și comandă. La locul incendiului s-au aflat și echipaje ale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma izbucnirii flăcărilor, fumul degajat era foarte dens, astfel că 11 locatari adulți și un minor s-au autoevacuat. Pompierii au lichidat incendiul care s-a extins și la o parte a acoperișului.

Din nefericire, în interiorul apartamentului a fost găsită decedată o femeie în vârstă de 89 de ani.

Misiunea pompierilor s-a finalizat cu evacuarea fumului de pe casa scării, cu ajutorul unui ventilator special, dar și cu verificarea tuturor apartamentelor din apropierea celui cuprins de foc, pentru a se asigura că flăcările nu au produs și alte pagube și că locatarii se întorc în locuințe, în condiții de siguranță.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la un aparat electrocasnic din bucătăria locuinței.