Incendii masive în vestul țării, favorizate de vântul puternic. Elicopterul de stingere nu poate acționa în zona Domogled

Militarii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Caraș-Severin, alături de resurse aeriene și personal de specialitate, acționează pentru localizarea și lichidarea focarelor de incendiu izbucnite în mai multe zone din județ.

Stadiul intervențiilor pe teren, duminică, ora 18:30:

Băile Herculane – Parc Național Domogled: Incendiul se manifestă cu flacără redusă si emanații de fum din zona incendiată, pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare. Elicopterul sosit în sprijin de la I.G.Av nu poate desfășura misiuni de zbor din pricina curenților de aer care diminuează eficiența aruncărilor de apă și pun în pericol siguranța echipajului. Misiunea acestuia se va relua în funcție de condițiile atmosferice.

În schimb, incendiul este monitorizat si supravegheat la sol de lucrători silvici de la Ocolul Silvic Băile-Herculane si Parcul Natural Domogled-Valea Cernei, pentru a stinge lemnele aprinse ce pot cădea de pe culmi.

Delinești: Pompierii militari intervin pentru limitarea incendiului ce afectează o suprafață de circa 25 de hectare, în multiple focare. La misiune participă două autospeciale de intervenție și comandă, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, 16 militari, un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație (care a efectuat până în prezent 30 aruncări asupra focarelor) și 4 lucrători silvici.

Incendiul se manifestă violent din cauza vântului și a ierbii înalte, dar în acest moment nu amenință locuințele cetățenilor, a transmis ISU „Semenic”.