Fotbal, Liga a II-a, etapa a 6-a: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 6-a: CSM Slatina – Chindia Târgoviște 3-2, CSC Șelimbăr – Metalul Buzău 1-1, Unirea Slobozia – CS Dinamo București 8-0, Steaua București – Cetatea Suceava 2-2, CSL Ștefănești – Gloria Bistrița 1-2, ASA Târgu Mureș – Metaloglobus București 3-2, Concordia Chiajna – CS Afumați 1-2, SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Reșița 1-2, SC Popești Leordeni – FC Bihor Oradea 3-2, FC Bacău – CSC Dumbrăvița 6-1, CSM Olimpia Satu Mare – Politehnica Timișoara 1-1.

CLASAMENT



Etapa viitoare – sâmbătă: CS Dinamo București – Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița – CSM Slatina, Cetatea Suceava – SCM Râmnicu Vâlcea, Gloria Bistrița – SC Popești Leordeni, Metaloglobus București – CSM Olimpia Satu Mare, CS Afumați – ASA Târgu Mureș, Politehnica Timișoara – CSL Ștefănești (toate de la ora 11), FC Bihor Oradea – Steaua București (ora 13,30); duminică: Chindia Târgoviște – CSC Șelimbăr (ora 11), Metalul Buzău – Unirea Slobozia (ora 13); marți: CSM Reșița – FC Bacău (ora 17).