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„Cupa Timișoara”, câștigată de baschetbaliștii alb-violeți

Autor: Darius Petru Publicat:
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"Cupa Timișoara", câștigată de baschetbaliștii alb-violeți

„Cupa Timișoara”, câștigată de baschetbaliștii alb-violeți

„Leii” din Banat au câștigat ediția cu numărul 20 a Cupei Timișoara. După ce s-au impus miercuri în fața grupării KTE-Duna Aszfalt Kecskemét cu 80-56, baschetbaliștii alb-violeți au învins-o vineri pe CSU Sibiu, scor 78-75, reușind să revină după ce a fost condusă și apoi să gestioneze bine finalul strâns. Skyler Flatten a fost cel mai bun marcator de pe teren, cu 24 de puncte puse pe tabelă.

Trendon Hankerson și Cătălin Baciu s-au evidențiat la rândul, cu câte 14 puncte. În cealaltă partidă a turneului organizat de SCM Politehnica Timișoara la sala „Constantin Jude”, CSU Sibiu a învins-o joi pe KTE-Duna Aszfalt Kecskemét cu scorul de 83-76, succes ce i-a asigurat clasarea pe locul al doilea. Pentru SCM Politehnica Timișoara urmează testul de mâine cu SCMU Craiova (ora 15,30, sala „Constantin Jude”).

„Leii” din Banat vor pleca sâmbătă într-un cantonament de șapte zile la Sarajevo (Bosnia-Herțegovina). „Au fost două meciuri foarte utile pentru noi.

Pe primul l-am câștigat mai ușor decât m-am așteptat. Echipa din Kecskemét este una solidă, s-a văzut acest lucru în meciul pe care l-a jucat cu CSU Sibiu.

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Noi am suferit în jocul al doilea. Este o victorie muncită și meritată, dar nu putem să ne mințim – am fost conduși aproape tot meciul. Este foarte bine că sunt și asemenea partide, mai bine să se întâmple acum decât în campionat. Important este că am găsit resursele necesare pentru a reveni, la fel de mult contează și că echipa aleargă bine. Totodată, începe să se creeze o chimie între jucători…

Marți vom juca acasă cu Craiova, apoi vom merge în cantonament, unde vom disputa primul meci de verificare în 16 septembrie”, a declarat antrenorul principal Dragan Petričević.

După meciul de vineri, jucătorii și staff-ul echipei de baschet SCM Politehnica Timișoara au fost prezentați oficial în cadrul unui eveniment organizat sâmbătă la un centru comercial din sudul orașului de pe Bega.

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