O remiză și un duș rece… Reprezentantele celui mai vestic județ al țării în eșalonul secund al fotbalului românesc au smuls un singur punct în runda cu numărul șase.

Politehnica Timișoara, liderul clasamentului înaintea etapei menționate, nu a reușit decât un 1-1, duminică, pe terenul codașei CSM Olimpia Satu Mare. Alb-violeții au fost conduși cu 1-0 din minutul 12, când Vida a transformat un penalty.

Nyarko, rezervă în startul partidei, a fost aruncat în luptă în prima repriză de către Dan Alexa, după ce a fost clar că atacul are nevoie de un suflu nou, în condițiile în care Poli era condusă pe tabelă. Iar noul venit și-a făcut din nou datoria, egalând în minutul 48: 1-1.

Avea să fie rezultatul final al jocului de la Satu Mare. În ultimele secvențe din repriza secundă, ambele echipe și-au creat ocazii de poartă, însă niciuna nu a reușit să marcheze pentru a doua oară și să-și apropie, astfel, victoria. În urma acestei remize, echipa bănățeană pierde prima poziție a ierarhiei ligii secunde, aflându-se acum pe locul al treilea.

Politehnica Timișoara: Coșa – Huszti, P. Paul, C. Toma (cpt) – Ov. Popescu (I. Rotariu ’79) – S. Drăghici (Dolghi ’85), Spătaru (Nyarko ’31), Ștefanovici, Chițu, Vasluian (Benzar ’79), Doană (Burlacu-Luca ’79). Antrenor: Dan Alexa.

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Tot duminică, CSC Dumbrăvița a jucat în deplasare cu FC Bacău și s-a făcut de râs, înclinându-se la scor de tenis: 1-6. Fundașul central Alin Șeroni a înscris unicul gol al formației timișene (min. 65).

CSC Dumbrăvița: Mikloș – N. Pop (Datcu ’36), Butnărașu, Șeroni (cpt), Negrea, C. Gladun (Curescu ’55) – Sg. Popovici, Dussaut (Pădurariu ’66), Gunie, G. Gladun (Buțu ’46) – Mucuță (A. Burlacu ’66). Antrenor: Florin Fabian.