Eșec neașteptat în capitală pentru SCM USV Timișoara

CS Rapid București a reușit surpriza etapei a 13-a din Liga de Rugby, învingând-o la limită, scor 22-21, pe SCM USV Timișoara, într-o partidă disputată sâmbătă pe arena „Florea Dumitrache” din capitală.

La pauză, bănățenii au condus cu 14-10. Uvertura rapidistă Ștefan Cojocariu, care a marcat șapte puncte (două transformări și o lovitură de pedeapsă), a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului.

SCM USV Timișoara: 1. Eduard Matei, 2. Tudor Butnariu, 3. Giorgi Manchkhashvili, 4. Marcel Rusu, 5. Ștefan Iancu, 6. Dragoș Ser, 7. Vlad Neculau (căpitan), 8. Waisake Raquili, 9. Luka Archvadze, 10. Tudor Boldor, 11. Ovidiu Neagu, 12. Alexandru Bucur, 13. Jgerenaia Khvicha, 14. Tevita Manumua, 15. Marius Simionescu.

Rezerve: 16. Sebastian Vasilovici, 17. Nikoloz Aptsiauri, 18. Ciprian Chiriac, 19. David Trăușan, 20. Kemal Altinok, 21. Daniel Plai, 22. David Bălan, 23. Sebastian Tofan.

Celelalte rezultate ale rundei a 13-a sunt următoarele: CSA Steaua București – CS Dinamo București 17-12, CS Universitatea ELBI Cluj – CSM Știința Baia Mare 0-55. Nou-promovata Rugby Club Gura Humorului a stat în această etapă.