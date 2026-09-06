Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 7 – 12 septembrie
Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 7 – 12 septembrie, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.
Județul Timiș
Ziua / Data
Orar
Localitatea
Strada
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Oloșag
|Alte detalii: partial
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Uivar
|Agenti economici: Deponeu Uivar , ANIF Uivar | Alte detalii: casnici – total
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Răuți
|Alte detalii: total
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Sânmartinu Maghiar
|Alte detalii: total
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: partial Str. Batrana, str. Gloria, str. Primaverii, str. Harniciei, str. Maslinului, str. Viilor, str. Stejarului, Sf. Andrei
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Șag
|Agenti economici: Penny, OMV, Petrom ( Str. A XI – a ) | Alte detalii: Zona Vile Luputiu , spre Manastire
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Carani
|Alte detalii: str. Mioritei, nr. 89
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Beba Veche
|Alte detalii: total
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Cherestur
|Alte detalii: total
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Calea Bogdanestilor (p), str. Adam Muller Guttenbrunn (p), str. Umbrei (p), str. Tacit (p), str. Nou Proiectata (p), str. Barierei (p), , Alte detalii: str. Belgrad (p), str. Dunarea (p), str. Semicerc (p), str. Taborului (p)
|Luni, 07.09.2026
|09:00 – 17:00
|Coșteiu de Sus
|Alte detalii: partial
|Marți, 08.09.2026
|09:00 – 17:00
|Comloșu Mare
|Alte detalii: partial
|Marți, 08.09.2026
|09:00 – 17:00
|Ivanda
|Alte detalii: total
|Marți, 08.09.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: str.Caraiman , str. Casian Munteanu , str.Timisului , str.Aurel Vlaicu , str.Balta Lata , str. Izlazului , str. Tapiei
|Marți, 08.09.2026
|09:00 – 17:00
|Făget
|Alte detalii: loc. Poieni – Cheia total
|Marți, 08.09.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: str. Busuiocului, str. Rozelor (p)
|Marți, 08.09.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Sf Andrei, Liliacului, Nuferilor, Islaz, Viitorului, , Alte detalii: zona Str. Linistei partial, str. Bisericii partial, str. Gloriei partial, str. Tineretului partial, str. Unirii partial, str. Primaverii partial
|Marți, 08.09.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: Str.Morii nr.122
|Marți, 08.09.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Calea Torontalului nr. km 6 ( Parc Industrial ), str. Gheorghe Lazar nr. 32, 34, 30, 37, 39
|Marți, 08.09.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Otelec
|Agenti economici: Extravilan -SP ANIF
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str Batrana , Sf. Andrei, Harniciei, Primaverii, Tineretului, Nuferilor
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Calea Timisoarei
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Călacea
|Agenti economici: fost CAP
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Chișoda
|Alte detalii: str. Pacii, nr 4
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: Str.Tehnicii
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Aristide Demetriade (p), str. Platanilor (p), str. Mangalia (p), str. Capitan Damsescu (p), str. Joszef Preyer (p), str. Electronicii, , Alte detalii: str. Atomului, str. Venus, b-dul Take Ionescu (p), str. Infratirii (p), str. Zimbrului (p), str. Golescu Alexandru (p), str. Tapia (p)
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Sintești
|Alte detalii: total
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Visag
|Alte detalii: partial
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Agenti economici: str. Timisorii ( Vinalcool)
|Miercuri, 09.09.2026
|09:00 – 17:00
|Jimbolia
|Agenti economici: Sonde Expert Petroleum ,De Banat1 ,De Banat2, Biofresch, SC Tipfor
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: str. Chisodei nr. 201, 207 si 209
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Becicherecu Mic
|Agenti economici: ANALOG Becicherecul Mic
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona iesire spre Bencecul de jos, partea stanga
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Lugojel
|Agenti economici: balastiere Lugojel
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Beregsău Mare
|Agenti economici: Extravilan -SP ANIF BEREGSAU 2
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: partial
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Dudeștii Noi
|Agenti economici: Dudestii Noi PTTR, Dudestii Noi FED, Dudestii Noi Camin Cultural, Dudestii Noi IRIL, Dudestii Noi Tigani
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: str. Picasso (p), str. Helsinki (p)
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Grigore Alexandrescu nr. 174, 176, b-dul doc. Iosif Bulbuca (p) b-dul Liviu Rebreanu (p), intr. Crangului (p), str. Doc. Ioan Muresan (p)
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Alioș
|Alte detalii: nr.139
|Joi, 10.09.2026
|09:00 – 17:00
|Fibiș
|Agenti economici: Ferma Oi | Alte detalii: casnici
|Vineri, 11.09.2026
|09:00 – 17:00
|Teremia Mare
|Alte detalii: total
|Vineri, 11.09.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Alte detalii: Str.Alexandru Macedon (p)
|Vineri, 11.09.2026
|09:00 – 17:00
|Orțișoara
|Alte detalii: nr.611
|Vineri, 11.09.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Str. Ogorului, Granelor, Carului
|Vineri, 11.09.2026
|09:00 – 17:00
|Albina
|Alte detalii: str. Bostinarilor partial, zona Cartier Armonia partial ( str. Napoli, Verona )
|Vineri, 11.09.2026
|09:00 – 17:00
|Comloșu Mare
|Alte detalii: partial
|Vineri, 11.09.2026
|09:00 – 17:00
|Nerău
|Agenti economici: Smithfield | Alte detalii: casnici
|Vineri, 11.09.2026
|09:00 – 17:00
|Teremia Mică
|Alte detalii: total
|Vineri, 11.09.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: str. Pades , Cornet , Splaiul Nucilor , Linistii , Bradului , Bratoane , Scolii
|Vineri, 11.09.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: B-dul Vasile Parvan (Biblioteca Universității Politehnica Timișoara)
|Sâmbătă, 12.09.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Agenti economici: B-dul Vasile Parvan (Biblioteca Universității Politehnica Timișoara)