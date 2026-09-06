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Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 7 – 12 septembrie

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
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Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 7 – 12 septembrie

Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 7 – 12 septembrie

Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 7 – 12 septembrie, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

Județul Timiș

Ziua / Data

Orar

Localitatea

Strada

Luni, 07.09.202609:00 – 17:00OloșagAlte detalii: partial
Luni, 07.09.202609:00 – 17:00UivarAgenti economici: Deponeu Uivar , ANIF Uivar | Alte detalii: casnici – total
Luni, 07.09.202609:00 – 17:00RăuțiAlte detalii: total
Luni, 07.09.202609:00 – 17:00Sânmartinu MaghiarAlte detalii: total
Luni, 07.09.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: partial Str. Batrana, str. Gloria, str. Primaverii, str. Harniciei, str. Maslinului, str. Viilor, str. Stejarului, Sf. Andrei
Luni, 07.09.202609:00 – 17:00ȘagAgenti economici: Penny, OMV, Petrom ( Str. A XI – a ) | Alte detalii: Zona Vile Luputiu , spre Manastire
Luni, 07.09.202609:00 – 17:00CaraniAlte detalii: str. Mioritei, nr. 89
Luni, 07.09.202609:00 – 17:00Beba VecheAlte detalii: total
Luni, 07.09.202609:00 – 17:00CheresturAlte detalii: total
Luni, 07.09.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Calea Bogdanestilor (p), str. Adam Muller Guttenbrunn (p), str. Umbrei (p), str. Tacit (p), str. Nou Proiectata (p), str. Barierei (p), , Alte detalii: str. Belgrad (p), str. Dunarea (p), str. Semicerc (p), str. Taborului (p)
Luni, 07.09.202609:00 – 17:00Coșteiu de SusAlte detalii: partial
Marți, 08.09.202609:00 – 17:00Comloșu MareAlte detalii: partial
Marți, 08.09.202609:00 – 17:00IvandaAlte detalii: total
Marți, 08.09.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: str.Caraiman , str. Casian Munteanu , str.Timisului , str.Aurel Vlaicu , str.Balta Lata , str. Izlazului , str. Tapiei
Marți, 08.09.202609:00 – 17:00FăgetAlte detalii: loc. Poieni – Cheia total
Marți, 08.09.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: str. Busuiocului, str. Rozelor (p)
Marți, 08.09.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Sf Andrei, Liliacului, Nuferilor, Islaz, Viitorului, , Alte detalii: zona Str. Linistei partial, str. Bisericii partial, str. Gloriei partial, str. Tineretului partial, str. Unirii partial, str. Primaverii partial
Marți, 08.09.202609:00 – 17:00GiarmataAlte detalii: Str.Morii nr.122
Marți, 08.09.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Calea Torontalului nr. km 6 ( Parc Industrial ), str. Gheorghe Lazar nr. 32, 34, 30, 37, 39
Marți, 08.09.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: partial
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00OtelecAgenti economici: Extravilan -SP ANIF
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str Batrana , Sf. Andrei, Harniciei, Primaverii, Tineretului, Nuferilor
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Calea Timisoarei
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00CălaceaAgenti economici: fost CAP
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00ChișodaAlte detalii: str. Pacii, nr 4
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: Str.Tehnicii
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Aristide Demetriade (p), str. Platanilor (p), str. Mangalia (p), str. Capitan Damsescu (p), str. Joszef Preyer (p), str. Electronicii, , Alte detalii: str. Atomului, str. Venus, b-dul Take Ionescu (p), str. Infratirii (p), str. Zimbrului (p), str. Golescu Alexandru (p), str. Tapia (p)
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00SinteștiAlte detalii: total
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00VisagAlte detalii: partial
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00LugojAgenti economici: str. Timisorii ( Vinalcool)
Miercuri, 09.09.202609:00 – 17:00JimboliaAgenti economici: Sonde Expert Petroleum ,De Banat1 ,De Banat2, Biofresch, SC Tipfor
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: str. Chisodei nr. 201, 207 si 209
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00Becicherecu MicAgenti economici: ANALOG Becicherecul Mic
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona iesire spre Bencecul de jos, partea stanga
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00LugojelAgenti economici: balastiere Lugojel
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00Beregsău MareAgenti economici: Extravilan -SP ANIF BEREGSAU 2
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: partial
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00Dudeștii NoiAgenti economici: Dudestii Noi PTTR, Dudestii Noi FED, Dudestii Noi Camin Cultural, Dudestii Noi IRIL, Dudestii Noi Tigani
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: str. Picasso (p), str. Helsinki (p)
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Grigore Alexandrescu nr. 174, 176, b-dul doc. Iosif Bulbuca (p) b-dul Liviu Rebreanu (p), intr. Crangului (p), str. Doc. Ioan Muresan (p)
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00AlioșAlte detalii: nr.139
Joi, 10.09.202609:00 – 17:00FibișAgenti economici: Ferma Oi | Alte detalii: casnici
Vineri, 11.09.202609:00 – 17:00Teremia MareAlte detalii: total
Vineri, 11.09.202609:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: Str.Alexandru Macedon (p)
Vineri, 11.09.202609:00 – 17:00OrțișoaraAlte detalii: nr.611
Vineri, 11.09.202609:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Str. Ogorului, Granelor, Carului
Vineri, 11.09.202609:00 – 17:00AlbinaAlte detalii: str. Bostinarilor partial, zona Cartier Armonia partial ( str. Napoli, Verona )
Vineri, 11.09.202609:00 – 17:00Comloșu MareAlte detalii: partial
Vineri, 11.09.202609:00 – 17:00NerăuAgenti economici: Smithfield | Alte detalii: casnici
Vineri, 11.09.202609:00 – 17:00Teremia MicăAlte detalii: total
Vineri, 11.09.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: str. Pades , Cornet , Splaiul Nucilor , Linistii , Bradului , Bratoane , Scolii
Vineri, 11.09.202609:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: B-dul Vasile Parvan (Biblioteca Universității Politehnica Timișoara)
Sâmbătă, 12.09.202609:00 – 17:00TimișoaraAgenti economici: B-dul Vasile Parvan (Biblioteca Universității Politehnica Timișoara)

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