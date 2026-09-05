Rugi la Buziaș, Obad și Cireașa

Cea mai importantă stațiune balneoclimaterică a județului Timiș, orașul Buziaș, se pregătește de sărbătoare. Aici, în 8 septembrie, la hramul de Sfântă Maria Mică, va fi organizată, începând cu ora 18, Ruga Orașului.

Ceremoniile vor debuta la Biserica ”Sfinții apostoli Petru și Pavel”, urmând ca, de la ora 19, în Parcul Central să se desfășoare spectacolul folcloric pregătit de administrația locală, cu sprijinul asociațiilor „Izvorașul” și „Sara Maria Vest”. Spectacolul va fi susținut de artiștii Ramona Vița și Adrian Stanca, precum și de formația „Expert Music”.

Petrecere de rugă de Sfântă Maria Mică va fi și în satul Obad, aparținător orașului timișean Ciacova.

Aici, sărbătoarea va debuta tot începând cu ora 18, iar spectacolul va fi susținut de soliștii Maria Borțun Popescu și Paul Alimăreanu, precum și de instrumentiștii Vlad Chifiriuc, Aleks Paunchici și Marian Boșa.

De asemenea, rugă va fi, la 8 septembrie, dar și în ziua următoare, și în satul Cireașa din componența orașului Oțelu Roșu din Banatul de Munte, aici spectacolele fiind programate să se desfășoare între orele 19,30 și 23.

Capete de afiș vor fi artiștii Carmen Popovici Dumbravă, Mariana Bârsan și Laly Todor, respectiv, Iulia Ardeleanu, Francesca Rif și același Laly Todor.