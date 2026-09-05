Actualitate

O nouă scumpire istorică la pompă

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
0 comentarii
O nouă scumpire istorică la pompă

O nouă scumpire istorică la pompă

Prețul benzinei se îndreaptă spre pragul de 10 de lei. În timpul nopții, stațiile de alimentare au înregistrat noi scumpiri la carburanți.

Sâmbătă dimineață, benzina se comercializează la un preț istoric. În stațiile Petrom un litru de sortiment standard costă 9,73 lei. Și OMV a majorat prețul, carburantul ajungând la 9,79 lei per litru.

Și motorina s-a scumpit, depășind nivelul de luni, de dinaintea ieftinirii cu 17 bani ca urmare a reducerii cu 25% a accizei, potrivit Profit.ro, citat de hotnews.ro.

Noile prețuri practicate la diesel sunt 10,19 lei în stațiile Petrom și 10,25 lei în cele OMV. Practic, măsura luată de Guvern a fost „topită” de scumpirile din ultimele zile.

CITEȘTE ȘI: Funcționar public din Timiș, arestat la domiciliu pentru luare de mită. A fost prins în flagrant

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *