Funcționar public din Timiș, arestat la domiciliu pentru luare de mită. A fost prins în flagrant

Joi, 3 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

Din ancheta derulată până în prezent a rezultat faptul că un funcționar public din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Jimbolia ar fi pretins și/sau primit, în trei împrejurări distincte, sume de bani de la persoane interesate de emiterea sau modificarea unor acte de identitate, în schimbul facilitării eliberării acestora cu eludarea condițiilor și documentației prevăzute de lege.

În 3 septembrie 2026, funcționarul public a fost prins în flagrant, în incinta instituției în care își desfășura activitatea, în momentul în care ar fi primit suma de 550 de lei, în scopul eliberării unui nou act de identitate și modificării datelor de identificare.

În continuarea activităților investigative, au fost puse în executare trei mandate de percheziție, dintre care două domiciliare și unul asupra unui autovehicul, fiind ridicate înscrisuri și dispozitive electronice ce prezintă interes în cauză.

Față de persoana cercetată a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Vineri, 4 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, a transmis IPJ Timiș.