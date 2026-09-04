ANPIS va plăti din 8 septembrie alocaţiile pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, va începe, din 8 septembrie, plata beneficiilor de asistenţă socială aferente drepturilor pentru luna august, informează un comunicat al instituţiei.

Primele plăţi vor fi efectuate din 8 septembrie, când alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor, scrie TVR Info. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poştal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie.

În ceea ce priveşte drepturile persoanelor cu dizabilităţi, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poştal, plata va începe din 18 septembrie.

De asemenea, alocaţia de plasament, alocaţia lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA şi indemnizaţia lunară de hrană pentru bolnavii de TBC vor fi plătite în conturile bancare şi prin mandat poştal în 21 septembrie.

Tot în data de 21 septembrie vor fi efectuate plăţile în conturile bancare şi prin mandat poştal pentru beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI), însemnând ajutorul pentru familia cu copii şi ajutorul de incluziune.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin cele 41 de agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială şi agenţia pentru Municipiul Bucureşti, realizează lunar plata acestor beneficii de asistenţă socială pentru aproape şapte milioane de copii, familii şi persoane vulnerabile.