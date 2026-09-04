Alb-violeții iau startul în noul sezon al Ligii Zimbrilor

Prima ligă de handbal începe pentru SCM Politehnica Timișoara sâmbătă, 5 septembrie. Alb-violeții vor întâlni în deplasare echipa Potaissa Turda, de la ora 18:00.
Cele două formații au fost vecine de clasament în ierarhia finală a sezonului trecut, cu linii de clasament aproape identice:
4. SCM Poli 24 de puncte, 11 victorii, două remize, 7 înfrângeri, golaveraj +21
5. Potaissa 24 de puncte, 11 victorii, două remize, 7 înfrângeri, golaveraj +20
Departajarea s-a făcut pe baza meciurilor directe, în care bănățenii au înregistrat o victorie (32-28, tot în prima etapă a campionatului, în deplasare!) și o remiză (23-23).
Sezonul trecut, Timișoara și Turda s-au înfruntat și în Cupa României, cu echipa alb-violetă învingătoare (31-26), la Sala Constantin Jude, în luna februarie a acestui an, calificându-se astfel la turneul Final Four.
CITEȘTE ȘI: Cum se va circula în Timişoara odată cu începerea şcolii? Restricţii importante în multe zone
„Finalmente începe sezonul, după trei luni de pauză. Primele cinci etape se anunță extrem de dificile, dar am făcut o pregătire bună, iar cantonamentul din Ungaria a fost extrem de util. Ne-au ajutat și meciurile de pregătire, dar și Supercupa. Vom juca la potențial maxim, pentru a avea șanse cât mai mari să învingem. Și campionatul trecut l-am început la Turda și toată lumea își amintește care a fost deznodământul meciului. Sperăm ca și anul acesta să fie la fel”, a declarat extrema Valentino Ravnic, pentru site-ul oficial al SCM Timișoara.