Alb-violeții iau startul în noul sezon al Ligii Zimbrilor

Prima ligă de handbal începe pentru SCM Politehnica Timișoara sâmbătă, 5 septembrie. Alb-violeții vor întâlni în deplasare echipa Potaissa Turda, de la ora 18:00.

Cele două formații au fost vecine de clasament în ierarhia finală a sezonului trecut, cu linii de clasament aproape identice:

4. SCM Poli 24 de puncte, 11 victorii, două remize, 7 înfrângeri, golaveraj +21

5. Potaissa 24 de puncte, 11 victorii, două remize, 7 înfrângeri, golaveraj +20

Departajarea s-a făcut pe baza meciurilor directe, în care bănățenii au înregistrat o victorie (32-28, tot în prima etapă a campionatului, în deplasare!) și o remiză (23-23).

Sezonul trecut, Timișoara și Turda s-au înfruntat și în Cupa României, cu echipa alb-violetă învingătoare (31-26), la Sala Constantin Jude, în luna februarie a acestui an, calificându-se astfel la turneul Final Four.

„Finalmente începe sezonul, după trei luni de pauză. Primele cinci etape se anunță extrem de dificile, dar am făcut o pregătire bună, iar cantonamentul din Ungaria a fost extrem de util. Ne-au ajutat și meciurile de pregătire, dar și Supercupa. Vom juca la potențial maxim, pentru a avea șanse cât mai mari să învingem. Și campionatul trecut l-am început la Turda și toată lumea își amintește care a fost deznodământul meciului. Sperăm ca și anul acesta să fie la fel”, a declarat extrema Valentino Ravnic, pentru site-ul oficial al SCM Timișoara.