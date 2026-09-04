Cum se va circula în Timişoara odată cu începerea şcolii? Restricţii importante în multe zone

Primăria Municipiului Timișoara (PMT) a informat că a finalizat, înainte de începerea noului an școlar, lucrările de pe principalele bulevarde și artere de circulație din oraș – Bulevardul Liviu Rebreanu, Calea Buziașului, Strada Drubeta – pentru a reduce impactul asupra traficului de luni, 7 septembrie, când elevii revin la școală. În oraș rămân în desfășurare proiectele de investiții în infrastructură și regenerare urbană, cu termene de finalizare în 2027 și 2028, precum și lucrări punctuale la rețelele de utilități și intervenții curente asupra infrastructurii.

Potrivit PMT , una dintre principalele zone în care traficul rămâne influențat de lucrări este Piața Traian. Aici continuă proiectul de regenerare urbană care cuprinde zona Piața Traian – Bd. 3 August 1919 – Bd. Ștefan cel Mare – Bd. Dacilor. Pe Bd. 3 August 1919, constructorul lucrează la infrastructura de tramvai, astfel că circulația tramvaielor este suspendată pe tronsonul Piața 700 – Piața Traian – Stația Meteo. Pentru călători, legătura este asigurată în continuare de linia 5C, care înlocuiește tramvaiul pe acest traseu.

Și în zona Pasajului Solventul sunt în continuare restricții pentru traficul auto. Pasajul este închis circulației rutiere până la finalul anului, pentru lucrările necesare montării aparatelor de cale. Linia 5C de transport în comun poate fi utilizată pe ruta Bogdăneștilor/Dunărea – Splaiul Brediceanu – Piața 700 – Piața Libertății – Pod Decebal – Splaiul Nistrului.

Restricțiile de circulație de până acum se păstrează atât pentru Pasajul Slavici-Polonă, cât și pentru Podul Muncii. În cazul podului de pe Iuliu Maniu, circulația a fost reorganizată pentru a permite desfășurarea lucrărilor. Pentru preluarea unei părți din traficul deviat, strada Regele Carol I este organizată provizoriu în dublu sens. În plus, la intersecția Bd. Dragalina cu strada Regele Carol I a fost modificată prioritatea de circulație. Accesul dinspre strada Prayer către strada Iuliu Maniu și strada Regele Carol I rămâne deschis, astfel încât circulația locală să poată fi menținută.

În afara marilor șantiere, luni, 7 septembrie, traficul poate fi îngreunat în zonele rezidențiale în care se desfășoară lucrări la rețelele de utilități. Pe strada Dumitru Kiriac, circulația este restricționată etapizat până la 16 octombrie, pentru înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Restricții sunt în vigoare până la 30 septembrie și pe străzile Matei Millo, Intrarea Apelor, în Piața Aron Cotruș, pe străzile Romulus, Silistra, Ghioceilor, Herța, Cetatea Albă și Poneasca, unde au loc lucrări la rețelele de gaz.

Pe strada Ion Ghica, circulația este restricționată până la 16 octombrie pentru lucrări la rețelele de apă și canalizare, iar pe strada Banatul sunt programate restricții până în 18 septembrie, pentru intervenții la rețeaua electrică. Totodată, lucrările continuă pe strada Ana Ipătescu, pe tronsonul cuprins între strada Filatelie și Calea Șagului (inclusiv).

Tot luni, 7 septembrie, șoferii trebuie să țină cont și de restricțiile de pe străzile Aristide Demetriade și Divizia 9 Cavalerie, unde continuă lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare Caransebeș–Timișoara–Arad, până la finalul anului, și de pe străzile Odobescu și Filiași, a transmis Primăria Municipiului Timişoara.