Azi în Timișoara și în toată țara: USR își plantează oamenii la vârful inspectoratelor școlare, pe care le acuza că sunt politizate și le cerea desființarea

La 7 iulie 2023, printr-un comunicat de presă preluat de presa națională, USR cerea desființarea inspectoratelor școlare, pe care le acuza că ”sunt tentaculele prin care Ministerul Educaţiei controlează în teritoriu angajările şi transferurile în sistem”.

Fix trei ani mai târziu, la 9 iulie 2026, într-un interviu acordat colegilor de la site-ul Express de Banat, deputatul USR de Timiș Vlad Șendroiu susținea că inspectoratele școlare au devenit instituții politizate și că ar trebui desființate: „Legat de inspectorate, noi vrem să le desființăm.

Le considerăm inutile, fac mai mult rău sistemului educațional decât bine. Teoretic și acum funcțiile de inspectori sunt prin concurs, dar, prin coincidență, ca multe alte lucruri în România, concursurile sunt câștigate de membri de partid. Este problematic. Ar trebui desființate integral inspectoratele”.

N-au trecut nici două luni de la declarațiile tânărului deputat de Timiș și în întreaga țară a început depolitizarea prin userizare a inspectoratelor școlare județene, cu câteva zile înaintea începerii noului an școlar.

Și, de această dată, nici măcar n-a mai fost vorba de concursuri cu dedicație, ci de numiri directe prin ordinul ministrului educației, Mihai Dimian.

Bunăoară, la Timișoara, consilierul local USR Nicoleta Neculiță, învățătoare de profesie, și-a schimbat, de la 1 septembrie, locul de muncă, lăsând postul de director al Școlii Gimnaziale nr. 6 pentru funcția de inspector școlar general adjunct la una dintre acele “instituții inutile, care fac mai mult rău decât bine sistemului educațional” și anume Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Tot un membru USR a ajuns inspector școlar adjunct și la ISJ Constanța, conform edupedu.ro, la fel și la ISJ Gorj, după cum ne informează www.gorjexpress.ro. Tot așa stau lucrurile și la ISJ Bacău, acolo unde USR și-a plantat în premieră un inspector școlar general adjunct, așa cum aflăm din ziaruldebacău.ro.

La ISJ Brașov și la ISJ Iași, organizațiile locale ale USR au folosit variantele de rezervă, adică pe soțiile unor membri de partid, care au ajuns în aceleași funcții de inspectori școlari generali adjuncți, conform colegilor de la Biz Brașov și Bună Ziua Iași.

Și uite-așa, de la 1 septembrie 2026, “tentaculele prin care Ministerul Educaţiei controlează în teritoriu angajările şi transferurile în sistem” sunt girate și de USR, care, așa cum ne-a obișnuit, una vorbește și alta fumează…