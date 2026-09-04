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Cod galben de caniculă în Banat

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
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Cod galben de caniculă în Banat

Cod galben de caniculă în Banat

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, valabil sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10-21.

În acest interval, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.

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