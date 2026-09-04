Premieră națională: program de licență în ingineria dronelor și informatică aeronautică în engleză, la Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) a deschis, în această toamnă, prima sesiune de admitere din România la programul de licență în limba engleză „Drone Engineering and Aeronautical Informatics”, dedicat pregătirii viitorilor specialiști în drone, inteligență artificială și sisteme autonome.

Studenții admiși vor fi înmatriculați, din noul an universitar, la Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, noua structură academică a UPT care își începe activitatea la sfârșitul lunii septembrie.

Programul nu este dedicat exclusiv construcției de drone, ci pregătește ingineri capabili să proiecteze, opereze și integreze sisteme aeriene fără pilot, utilizând tehnologii de autonomie și inteligență artificială și respectând standardele aeronautice europene.

Pentru anul următor, UPT are în vedere și acreditarea unor noi programe dedicate Inteligenței Artificiale, respectiv Roboților Umanoizi și Sistemelor Autonome.