Weekend aglomerat în Timiș: sport, festivaluri și rugi bănățene. Recomandările jandarmilor

Jandarmii timișeni vor fi prezenți la evenimentele care au loc în acest weekend în județul Timiș, pentru prevenirea incidentelor și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Astfel, vineri, 4 septembrie, jandarmii vor asigura măsurile de ordinle la meciul de baschet Politehnica Timișoara – CSU Sibiu, la Sala „Constantin Jude”; la partidele de fotbal CSC Ghiroda – CS Metalurgistul Cugir și CS Timișul Șag – CSM Deva; precum și la Maratonul dansului sârbesc, în Piața Libertății și Festivalul Musical Crossroads, în Parcul Carmen Sylva.

Sâmbătă, 5 septembrie, jandarmii vor fi prezenți la Ruga bănățeană din Vucova și Răchita, precum și la evenimentul cultural „Tradiție la Periam, în pași de joc bănățean”.

Duminică, 6 septembrie, măsurile de ordine vor fi asigurate la Ruga bănățeană din Bencecu de Jos, Secaș și Margina; la evenimentul Kirchweih la Buziaș și la Festivalul de joacă Cocolosh, la Muzeul Satului Bănățean.

De asemenea, vineri și sâmbătă, jandarmii vor fi prezenți la Hanul Km 6, unde are loc evenimentul caritabil DoomFest 4.0. Cu această ocazie, timișenii sunt așteptați să își testeze abilitățile sportive pe traseul utilitar-aplicativ al Jandarmeriei.

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Pentru ca toate aceste evenimente să se desfășoare în condiții de sigranță, jandarmii le recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor; să manifeste răbdare în zonele aglomerate; să evitate implicarea în conflicte și să acorde o atenție sporită copiilor și bunurilor personale.

”În caz de pericol, apelați cu încredere la cea mai apropiată patrulă de jandarmi sau sunați la 112!”, transmite Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș.

Sursa foto: Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș