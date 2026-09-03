Noi restricții de circulație în Timișoara

La solicitarea Societãții Drumuri Municipale (SDM), comisia de circulație din cadrul Primãriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea traficului rutier pe strada Salcâmilor, pe tronsonul cuprins între strada Mareșal Alexandru Averescu și bulevardul Ion Mureșan, respectiv bulevardul Liviu Rebreanu, pânã la data de 7.09.2026 (ora 5:00).

De asemenea, în perioada 4.09.2026 – 5.09.2026, circulația rutierã va fi închisã în intersecția strãzii Salcâmilor cu strada Dr. Ion Mureșan. Închiderea traficului rutier este necesarã în vederea executãrii lucrãrilor de așternere a covorului asfaltic.