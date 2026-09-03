Intervenții tehnice. Colterm întrerupe furnizarea apei calde pe mai multe străzi din Timișoara

Vineri, 4 septembrie 2026, între orele 08:00 și 15:00, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum la PT 17A și PT 51, pentru intervenții tehnice necesare bunei funcționări a sistemului de termoficare.

La PT 17A, întreruperea este necesară pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a Municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Nistrului, Zlatna, Abrud, 3 August, Detunata. Total branșamente afectate: 20.

La PT 51, întreruperea furnizării apei calde de consum și a apei reci hidroforizate este necesară pentru executarea unor lucrări la instalațiile conexe ale punctului termic.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: L. Rebreanu, Martirilor, Coressi, Arieș, Cozia, Memorandului, I. Mureșan, Severin. Total branșamente afectate: 40.

”La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar urme de turbiditate. Vă recomandăm să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezirea completă”, transmite Colterm.