Două fetiţe de 13 ani, care circulau cu o trotinetă electrică, lovite de o maşină în Giroc

Două fetiţe de 13 ani, care circulau pe pistă cu o trotinetă electrică, lovite de o maşină în Giroc.

Miercuri, 2 septembrie, în jurul orei 18:05, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Trandafirilor din localitatea Giroc.

Din primele verificări efectuate a rezultat că o femeie, în vârstă de 39 de ani, a condus un autoturism pe strada Trandafirilor, din direcția străzii Dunărea, iar la un moment dat, la intrarea din fața unui imobil ar fi lovit o trotinetă, condusă de o fată, de 13 ani, pe pista destinată bicicletelor și trotinetelor, a transmis IPJ Timiş.

În urma impactului, conducătoarea trotinetei și pasagera acesteia, o fetiţă tot de 13 ani, au fost rănite, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, a precizat Poliţia Timiş.

“Le recomandăm tuturor utilizatorilor de trotinete să se asigure temeinic în intersecții, la schimbarea direcției de mers și să respecte regulile privind locurile în care este permisă deplasarea. Să nu transporte alte persoane și să mențină permanent contactul cu ambele roți pe carosabil. Totodată, recomandăm părinților să nu permită copiilor cu vârsta sub 14 ani să circule cu trotineta electrică pe drumurile deschise circulației publice” – IPJ Timiș.