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Circulația vaporașelor pe Bega, suspendată temporar sâmbătă

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
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Circulația vaporașelor pe Bega, suspendată temporar sâmbătă, 5 septembrie

Circulația vaporașelor pe Bega, suspendată temporar sâmbătă, 5 septembrie

Societatea de Transport Public Timișoara (STPT ) anunță că sâmbătă, 5 septembrie 2026, în intervalul orar 11:22 – 16:04, transportul public local pe Canalul Bega va fi suspendat temporar, pentru desfășurarea concursului BEGA SUP FESTIVAL.

Ultimele curse înainte de suspendarea temporară a transportului vor fi: Nava 1 – ora 11:22 și Nava 2 – ora 11:27.

Transportul public va fi reluat cu plecare din stația Catedrala Mitropolitană, conform următorului program de navigație: Nava 1 – ora 16:04, spre aval (Ardealul); Nava 2 – ora 16:08, spre amonte (Mihai Viteazul) și Nava 3 – ora 16:31, spre aval (Ardealul).

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