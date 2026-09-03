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ISU Timiş: Atenţie, exerciţiu de adăpostire în Timişoara, se testează o sirenă de alarmare publică!

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
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ISU Timiş: Atenţie, exerciţiu de adăpostire în Timişoara, cu alarmare publică!

Joi, 3 septembrie, începând cu ora 17:00, în cadrul unui exercițiu de adăpostire de pe str. Zimbrului nr. 13 din Timișoara, va fi testată o sirenă de alarmare publică.

Sirenă testată = exercițiu, nu situație de urgență.

Zona de audibilitate a sirenei: Bd. Take Ionescu – Piața Badea Cârțan – Bastion din Timișoara.

„Scopul exercițiului este verificarea funcționării sistemului de alarmare și a pregătirii populației pe linie de protecție civilă/adăpostire. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis ISU Timiş.

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Imagine cu rol ilustrativ

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