ISU Timiş: Atenţie, exerciţiu de adăpostire în Timişoara, se testează o sirenă de alarmare publică!

Joi, 3 septembrie, începând cu ora 17:00, în cadrul unui exercițiu de adăpostire de pe str. Zimbrului nr. 13 din Timișoara, va fi testată o sirenă de alarmare publică.

Sirenă testată = exercițiu, nu situație de urgență.

Zona de audibilitate a sirenei: Bd. Take Ionescu – Piața Badea Cârțan – Bastion din Timișoara.

„Scopul exercițiului este verificarea funcționării sistemului de alarmare și a pregătirii populației pe linie de protecție civilă/adăpostire. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis ISU Timiş.

CITEŞTE ŞI: Casa Națională de Pensii a lansat un nou portal și mută mai multe servicii online

Imagine cu rol ilustrativ