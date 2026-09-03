Stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat

Guvernul a aprobat stimulente financiare de 2.000 de lei pentru absolvenții de clasa a VIII-a și de 5.000 de lei pentru absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026.

Guvernul României a aprobat, în ședința din 3 septembrie, acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an.

Scopul acestei măsuri, declară Guvernul, este, de fapt, recunoașterea rezultatelor de excelență și încurajarea elevilor cu rezultate foarte bune să își continue activitatea pe plan educațional.

Potrivit informării de presă transmise de Guvern privind actele normative adoptate în ședința de joi, absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la Evaluarea Națională vor primi un stimulent financiar de 2.000 de lei.

În cazul absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat de anul acesta, stimulentul financiar va fi de 5.000 de lei.

Guvernul precizează că lista beneficiarilor și modalitatea efectivă de acordare a stimulentelor vor fi stabilite prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

În anul 2026, 7 absolvenți ai clasei a VIII-a au obținut media 10 la Evaluarea Națională, în timp ce 92 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat.

Pentru acordarea stimulentelor este necesară suma totală de 474.000 de lei. Din această sumă, 14.000 de lei sunt destinați absolvenților clasei a VIII-a, iar 460.000 de lei vor fi acordați absolvenților de liceu.

Banii provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026. Potrivit Guvernului, măsura nu aduce costuri suplimentare pentru bugetul general consolidat.

„Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din anul 2026, în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional.”, menționează Executivul.

Prin hotărârea adoptată joi, absolvenții cu rezultate maxime la cele două examene naționale vor beneficia, așadar, de un sprijin financiar diferențiat în funcție de nivelul de învățământ.

„Prin această măsură, Guvernul urmărește să încurajeze absolvenții cu rezultate remarcabile să își continue parcursul educațional și să își valorifice potențialul academic”, potrivit Mediafax.