Invitational Geneva’s Flag Rugby Tournament. Sportivii timișoreni reprezintă România la Geneva

Asociația Club Sportiv „Ambasadorii Speranței” Timișoara anunță participarea echipei sale la cea de-a treia ediție a Invitational Geneva’s Flag Rugby Tournament, competiție internațională care se va desfășura în acest sfârșit de săptămână la Geneva (Elveția).

„Echipa noastră va avea onoarea de a reprezenta Special Olympics România în cadrul unui eveniment internațional dedicat promovării sportului incluziv și dezvoltării rugby-ului de tip Flag/Tag Rugby în rândul persoanelor cu dizabilități”, se arată într-un comunicat al Asociației Club Sportiv „Ambasadorii Speranței” Timișoara.

La întrecerea de la Geneva vor participa echipe din România, Franța, Georgia și Elveția, oferind sportivilor oportunitatea de a concura, de a lega prietenii și de a demonstra, încă o dată, puterea extraordinară a sportului de a uni oameni dincolo de orice diferențe.

Turneul se va desfășura în format Unified, un model specific mișcării Special Olympics, în care sportivii cu dizabilități și partenerii fără dizabilități formează împreună o singură echipă.

Pentru această competiție, lotul care va reprezenta Special Olympics România este format din sportivi ai ACS Ambasadorii Speranței Timișoara, alături de parteneri unificați din cadrul Clubului Sportiv Școlar Nr. 1 / SCM Timișoara.

„Această colaborare reprezintă un exemplu frumos despre ceea ce înseamnă cu adevărat sportul Unified: oameni diferiți, cu povești diferite, care intră pe același teren și luptă împreună pentru același vis”, se mai arată în comunicatul citat.

Lotul echipei care va reprezenta România la Geneva are următoarea componență: Cîrjmar Călin, Toma Alexandru, Țurcanu Alexandru, Prunchevici Gabriel, Julei Timotei, Munteanu Casian, Similie Marius, Hrâșan Ștefan, Todor Robert și Szasz David. Staff-ul îi cuprinde pe Marian Marin (profesor-antrenor), Pârjol Marius (președintele ACS Ambasadorii Speranței Timișoara) și Mocanu Viorel (șeful delegației). În această perioadă, echipa s-a pregătit intens pentru competiția de la Geneva.

Fiecare antrenament a însemnat muncă, determinare, încredere și dorința de a reprezenta cu mândrie România pe scena internațională.

Participarea la Geneva reprezintă nu doar o competiție sportivă, ci și o experiență extraordinară pentru toți membrii echipei.

Este o oportunitate de a demonstra că performanța, curajul și dorința de a reuși nu sunt limitate de diagnostice sau dificultăți.

„Pentru mine, această plecare la Geneva înseamnă mult mai mult decât participarea la o competiție internațională. Înseamnă un vis pe care îl vom trăi împreună.

Când mă uit la acești sportivi și îi văd la antrenamente, când le văd bucuria, emoția, dorința de a reuși și felul în care luptă unul pentru celălalt, îmi dau seama încă o dată de ce facem tot ceea ce facem. La Geneva nu vom merge doar să jucăm rugby.

Vom merge să reprezentăm România, să ne facem prieteni, să învățăm, să ne bucurăm și să demonstrăm că atunci când oamenii cred unii în alții, nu există limite care să nu poată fi depășite. Sunt extrem de mândru de fiecare membru al acestei echipe.

De sportivii noștri, care ne demonstrează în fiecare zi ce înseamnă curajul și perseverența, dar și de partenerii unificați, care au ales să fie alături de ei, să lupte împreună și să formeze o adevărată familie.

Pentru mine, acesta este adevăratul spirit al Special Olympics: nu vedem diferențe, vedem oameni. Nu vedem limite, vedem posibilități. Nu întrebăm ce nu poate face cineva, ci îl ajutăm să descopere cât de mult poate realiza. Indiferent de rezultatul de pe teren, eu cred că acești sportivi sunt deja campioni.

Sunt campioni prin curajul lor, prin munca lor și prin faptul că, în fiecare zi, ne învață să privim dincolo de orice etichetă.

Sunt recunoscător că pot face parte din această poveste și sunt nerăbdător să îi văd reprezentând cu mândrie România la Geneva”, a declarat Marius Pârjol, președintele ACS Ambasadorii Speranței Timișoara.

Partenerii deplasării la Geneva sunt Rotaract Club Timișoara, Rotaract Club Cetate, Rotaract Club Ripensis, Rotaract Club Opera, Rotaract Club Cosmopolitan, Pad Spedition, Atos România, Acces Foundation, Cupio, Damaro Service Auto și Mewi.

„Sprijinul oferit de aceste organizații reprezintă mai mult decât o contribuție la participarea sportivilor noștri la un eveniment internațional.

Este o dovadă de încredere, solidaritate și implicare în construirea unei comunități în care fiecare persoană are șansa de a-și descoperi și demonstra abilitățile. Pentru Clubul Sportiv „Ambasadorii Speranței”, participarea la Turneul Internațional de Flag Rugby de la Geneva reprezintă un nou pas important în misiunea de promovare a incluziunii prin sport și de creare a unor oportunități reale pentru persoanele cu dizabilități”, transmit cei de la ACS „Ambasadorii Speranței” Timișoara.