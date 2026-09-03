“Leii”, debut cu dreptul la „Cupa Timișoara”

SCM Politehnica Timișoara, debut cu dreptul la „Cupa Timișoara”

SCM Politehnica Timișoara a învins-o pe Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét fără drept de apel, scor 80-56, în primul meci de la „Cupa Timișoara”, turneu internațional de baschet masculin organizat la sala „Constantin Jude”.

„Leii” din Banat au oferit miercuri seară prima reprezentație în fața propriilor suporteri de la reunire și au lăsat o impresie bună.

Kentwan Smith a fost cel mai bun marcator al învingătoarei, cu 15 puncte puse pe tabelă. Jucătorul din Bahamas a fost urmat, în ordine, de Njegoš Sikiraš (12p), Trendon Hankerson (12p) și Kahron Ross (10p). „Cupa Timișoara” a continuat aseară cu partida CSU Sibiu – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, desfășurată după închiderea ediției.

Mâine este programat jocul SCM Politehnica Timișoara – CSU Sibiu (ora 16,30, sala „Constantin Jude”).

„Leii” din Banat se vor întâlni cu fanii și mâine, la ora 14, la Shopping City Timișoara, unde este programată prezentarea oficială a lotului echipei alb-violete pentru sezonul 2026-2027.