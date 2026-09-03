O lebădă prinsă într-un fir de pescuit a fost salvată de pompierii timișeni (video)

O lebădă prinsă într-un fir de pescuit a fost salvată de pompierii timișeni

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara au intervenit astăzi, în comuna Dumbrăvița, pentru salvarea unei lebede care rămăsese prinsă într-un fir de pescuit, pe lac.

Pasărea nu se mai putea elibera singură, iar pompierii au intervenit pentru a o scoate în siguranță din firul în care era prinsă.

Misiunea s-a încheiat cu bine. Lebăda a fost eliberată și redată mediului său natural.

O intervenție pentru o viață care avea nevoie de ajutor.

Sursa foto: captură video