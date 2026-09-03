Eveniment

O lebădă prinsă într-un fir de pescuit a fost salvată de pompierii timișeni (video)

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
0 comentarii
O lebădă prinsă într-un fir de pescuit a fost salvată de pompierii timișeni

O lebădă prinsă într-un fir de pescuit a fost salvată de pompierii timișeni

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara au intervenit astăzi, în comuna Dumbrăvița, pentru salvarea unei lebede care rămăsese prinsă într-un fir de pescuit, pe lac.

Pasărea nu se mai putea elibera singură, iar pompierii au intervenit pentru a o scoate în siguranță din firul în care era prinsă.

Misiunea s-a încheiat cu bine. Lebăda a fost eliberată și redată mediului său natural.

O intervenție pentru o viață care avea nevoie de ajutor.

Sursa foto: captură video

CITEȘTE ȘI: Două fetiţe de 13 ani, care circulau cu o trotinetă electrică, lovite de o maşină în Giroc

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *