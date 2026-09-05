Salonul Anual al Artelor Vizuale revine la Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Național de Artă Timișoara găzduiește, începând de miercuri, 9 septembrie 2026, cea de-a 96-a ediție a „Salonului Anual al Artelor Vizuale Timișoara”, eveniment de tradiție al vieții artistice a orașului. Organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Timișoara, în colaborare cu Muzeul Național de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș, Salonul va fi vernisat miercuri, 9 septembrie, de la ora 18:00, în Sala Baroc.

Salonul reprezintă, de aproape un secol, un reper al scenei artistice locale și un important moment de întâlnire între artiști, profesioniști din domeniul artelor vizuale și public.

Ediția din acest an reunește lucrările a 120 de artiști, membri ai UAPR – Filiala Timișoara, precum și absolvenți ai unor facultăți și universități de artă, avându-i ca invitați și pe membrii Consiliului Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Un moment important al vernisajului îl va constitui acordarea premiilor ediției 2026. Juriul, format din artiștii vizuali: Daniela Constantin – președinte, Gabriel Kelemen, Smaranda Moldovan, Remus Irimescu și Remus Rotaru, va acorda Premiul Primus Inter Pares, Premiul pentru Tineret și Premiul Juriului.

Curatoriat de Daniela Constantin și Nicolae Moldovan, Salonul va fi deschis de artistul vizual Gabriel Kelemen.

„Pentru Muzeul Național de Artă Timișoara, colaborarea cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Timișoara și implicarea în organizarea Salonului reprezintă o formă firească de susținere a lumii artistice locale și de conectare a publicului cu creația contemporană.

Ne bucurăm că Salonul își continuă povestea și în acest an la MNArT, într-un spațiu al artei, în acord cu misiunea muzeului de a susține, valorifica și aduce mai aproape de public diversitatea creației artistice din vestul țării”, a declarat managerul Muzeului Național de Artă Timișoara, Filip Petcu.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 9–30 septembrie 2026, de miercuri până duminică, între orele 13:00 și 21:00, în spațiile Galeriei Miloia.