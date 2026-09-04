Modificări în transportul public pe rutele Giroc-Timişoara şi Giroc-Chişoda-Timişoara. Orar nou la M3 şi M32, din 7 septembrie

Începând de luni, 7 septembrie, vor intra în vigoare mai multe modificări privind transportul public pe liniile M3 și M32.

Atât linia M3, cât și linia M32 vor avea câte o cursă suplimentară seara.

Linia M3 va fi suplimentată cu un mijloc de transport de capacitate mai mare – autobuz articulat – la orele de vârf.

Totodată, în zilele lucrătoare, vor fi introduse două curse M3 până la Traian Grozăvescu (Poșta Mare):

– dimineața: plecare de la Goya la ora 07:05 – sosire la Traian Grozăvescu la ora 07:45;

– după-amiaza: plecare de la Traian Grozăvescu la ora 14:15 – sosire la Goya la ora 15:00

Va fi amenajată o stație nouă în zona Penny, pe sensul de deplasare spre Giroc, care va funcționa până la finalizarea lucrărilor la cele două sensuri giratorii de pe Calea Timișoarei.

„Pentru planificarea călătoriei, vă recomandăm să utilizați Live STPT, Google Maps și site-ul operatorului de transport. Vom continua să ținem cont de solicitările dumneavoastră și să facem, împreună cu operatorul de transport, ajustările necesare pentru îmbunătățirea serviciului de transport public”, a transmis Primăria Giroc.