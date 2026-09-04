Accident grav lângă Timişoara. Impact între două maşini, una s-a izbit de un cap de pod

Un bărbat, în vârstă de 30 de ani, a condus un autoturism pe strada Mesteacănului din localitatea Remetea Mare, dinspre strada Primăriei, iar la un moment dat, la intersecția cu Calea Ianovei, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat, de 34 de ani. Ulterior, autoturismul condus de bărbatul de 30 de ani a fost proiectat într-un cap de pod.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv bărbatul de 34 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.