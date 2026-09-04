Eveniment

Accident grav lângă Timişoara. Impact între două maşini, una s-a izbit de un cap de pod

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
0 comentarii
Accident grav lângă Timişoara. Impact între două maşini, una s-a izbit de un cap de pod

Accident grav lângă Timişoara. Impact între două maşini, una s-a izbit de un cap de pod

Un bărbat, în vârstă de 30 de ani, a condus un autoturism pe strada Mesteacănului din localitatea Remetea Mare, dinspre strada Primăriei, iar la un moment dat, la intersecția cu Calea Ianovei, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat, de 34 de ani. Ulterior, autoturismul condus de bărbatul de 30 de ani a fost proiectat într-un cap de pod.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv bărbatul de 34 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

CITEŞTE ŞI: Modificări în transportul public pe rutele Giroc-Timişoara şi Giroc-Chişoda-Timişoara. Orar nou la M3 şi M32, din 7 septembrie

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *