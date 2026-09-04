Mirosuri neplăcute în sudul Timișoarei și la Chișoda. Un operator al Stației de Sortare Deșeuri Municipale, amendat cu 50.000 de lei

În urma sesizărilor privind disconfortul olfactiv resimțit în zona de sud a municipiului Timișoara și în localitatea Chișoda, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș (GNM CJ Timiș ) au efectuat verificări în teren, fiind identificată ca sursă potențială de generare a mirosurilor neplăcute Stația de Sortare Deșeuri Municipale din Timișoara.

Comisarii GNM CJ Timiș au efectuat un control, la stația de sortare deșeuri municipale, punct de lucru situat în Timișoara, str. George Constantinescu nr. 1-3.

În urma verificărilor, s-a constatat că activitatea de sortare și tratare a deșeurilor municipale provenite din Zona 1 Timișoara se desfășoară în condiții neconforme, existând posibilitatea generării unui disconfort olfactiv în zona înconjurătoare.

Potrivit reprezentanților GNM CJ Timiș, deși operațiunile de sortare și tratare se desfășoară în hală închisă, deșeurile reziduale tratate sunt stocate temporar pe platforma betonată din incinta stației, până la preluarea acestora de către operatori economici autorizați.

Această modalitate de gestionare și stocare temporară poate favoriza apariția și propagarea mirosurilor neplăcute, cu impact asupra zonei învecinate.

La finalizarea controlului, comisarii GNM CJ Timiș au sancționat contravențional operatorul economic care desfășoară activitatea pe amplasamentul stației de sortare, cu amendă în cuantum de 50.000 de lei.

Totodată, au fost dispuse măsuri suplimentare de salubrizare a platformei betonate, în vederea reducerii riscului de apariție și propagare a mirosurilor neplăcute în zona înconjurătoare.

”Sesizările cetățenilor sunt verificate, iar atunci când sunt identificate neconformități, GNM CJ Timiș dispune măsuri și aplică sancțiuni, în limitele competențelor legale.

Monitorizarea acestor amplasamente nu se oprește odată cu finalizarea unui control.

Prin inspecții planificate și neplanificate, precum și prin colaborarea cu celelalte autorități cu atribuții de inspecție și control, GNM CJ Timiș va urmări permanent modul în care sunt desfășurate activitățile susceptibile să genereze disconfort olfactiv.

Un mediu curat și un aer fără mirosuri neplăcute nu sunt un privilegiu. Sunt un drept al comunității”, spune Luci Musuroi, comisar-șef al Gărzii de Mediu Timiș.