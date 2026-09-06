Eveniment

Accident grav în Ghiroda. Un bărbat a rămas încarcerat într-un autoturism răsturnat

Autor: Renaşterea bănăţeană Publicat:
0 comentarii
Accident grav în Ghiroda. Un bărbat a rămas încarcerat într-un autoturism răsturnat

Accident grav în Ghiroda. Un bărbat a rămas încarcerat într-un autoturism răsturnat

Duminică dimineață, în jurul orei 05:55, pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru descarcerarea unei victime în urma unui accident rutier produs în Ghiroda, Str. Semenic.

La locul intervenției s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare și un echipaj SMURD.

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 7 – 12 septembrie

În accidentul rutier a fost implicat un autoturism răsturnat, în care se afla un bărbat.
Victima a rămas încarcerată și a fost nevoie de descarcerare.

Bărbatul a fost extras în stare conștientă și cooperantă și transportat la spital.

Sursa foto: ISU Timiș

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *