Accident grav în Ghiroda. Un bărbat a rămas încarcerat într-un autoturism răsturnat

Duminică dimineață, în jurul orei 05:55, pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru descarcerarea unei victime în urma unui accident rutier produs în Ghiroda, Str. Semenic.

La locul intervenției s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare și un echipaj SMURD.

În accidentul rutier a fost implicat un autoturism răsturnat, în care se afla un bărbat.

Victima a rămas încarcerată și a fost nevoie de descarcerare.

Bărbatul a fost extras în stare conștientă și cooperantă și transportat la spital.

Sursa foto: ISU Timiș