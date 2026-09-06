Accident grav în Ghiroda. Un bărbat a rămas încarcerat într-un autoturism răsturnat
Duminică dimineață, în jurul orei 05:55, pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru descarcerarea unei victime în urma unui accident rutier produs în Ghiroda, Str. Semenic.
La locul intervenției s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare și un echipaj SMURD.
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În accidentul rutier a fost implicat un autoturism răsturnat, în care se afla un bărbat.
Victima a rămas încarcerată și a fost nevoie de descarcerare.
Bărbatul a fost extras în stare conștientă și cooperantă și transportat la spital.
Sursa foto: ISU Timiș