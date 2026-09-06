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Sfânta Maria Mică, triplu sărbătorită la Coșteiu

Autor: Laurenţiu Nistorescu Publicat:
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Sfânta Maria Mică, triplu sărbătorită la Coșteiu

Sfânta Maria Mică, triplu sărbătorită la Coșteiu

Comuna timișeană Coșteiu, din vecinătatea municipiului Lugoj, se va afla în triplă sărbătoare marți, 8 septembrie, cu prilejul hramului de Sfânta Maria Mică.

Nu mai puțin de trei din cele șase sate din componența comunei – anume, Valea Lungă Română, Păru și Sâlha, „satul secret” al Coșteiului, dat fiind că a devenit cartier al centrului administrativ – vor organiza tradiționalele rugi în această zi, cu începere de la ora 19.

La Valea Lungă Română este anunțată participarea artiștilor Nicolae Brînzei, Roxana Gaspar-Teanc și Trio Band, la Păru – Denis Curtean și membri ansamblului de juniori Florile Stăvilarului, iar la Sâlha – Ramona Miheț și formația sa.

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