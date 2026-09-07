Divizia A la handbal, aproape de start. Cinci echipe din Timiş, două la feminin şi trei la masculin

Cele cinci reprezentante ale Timișului în eșalonul secund al handbalului românesc vor începe în acest weekend sezonul 2026-2027.

La feminin, cel mai vestic județ al țării le are în seria C pe CSC Millenium Giarmata și CSU Universitatea de Vest din Timișoara. Opt echipe au fost distribuite în această serie, iar sâmbătă vor avea loc partidele rundei inaugurale.

Sâmbătă, 12 septembrie, CSC Millenium Giarmata va evolua în deplasare cu CSU Cluj-Napoca, în timp ce CSU UVT are programat meci la Bistrița cu CNOPT.

Duelul direct dintre cele două formații din cel mai vestic județ al țării se va desfășura în 19 septembrie, cu studentele timișorene având rolul de gazde (returul de la Giarmata este programat în 21 noiembrie).

În Divizia A de handbal masculin, Unirea Sânnicolau Mare, SCM Politehnica Timișoara II și CSU Universitatea de Vest din Timișoara au fost distribuite în seria C, care cuprinde tot opt echipe.

Duminică, 13 septembrie, în prima etapă, vor avea loc meciurile AHC Potaissa Turda II – SCM Politehnica Timișoara II, AHCS Dinamyc Zalău – CSU UVT și Unirea Sânnicolau Mare – CSM Oradea.