Dominic Fritz dezvăluie ce va face după ce îi va înceta mandatul de primar al Timișoarei: Se angajează la USR și va primi fix salariul de primar.

Liderul USR, Dominic Fritz, urmează să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei, iar apoi va rămâne fără o funcție politică importantă, dar și fără sursa de venit. Fritz a explicat că se va angaja la USR și va primi fix salariul de primar pe care îl încasa ca primar al Timișoarei.

Dominic Fritz: Timișorenii m-au ales și asta rămâne, chiar dacă îmi va înceta mandatul

”În primul rând trebuie să spun că o să rămân primarul ales de timișoreni. În 2024 m-au ales pentru un mandat de patru ani și cum să spun, această alegere rămâne chiar dacă printr-un abuz acuma cel mai probabil mi se va înceta mandatul de primar.

În primul rând și asta pentru mine și pentru timișorenii mei să zicem e cel mai important.: echipa mea la primărie rămâne. O să preia un viceprimar USR, am doi viceprimari USR. O să preia atribuțiile Ruben Lațcău, o să preia atribuțiile de primar. Deci nu, în managementul de zi cu zi nu se schimbă nimic și viziunea mea merge mai departe.

Eu rămân timișorean, voi rămâne implicat inclusiv în politica locală, bineînțeles, și cu siguranță și din când în când o să mă mai sune colegii ă și să-mi ceară sfaturi. Și de aceea nu am, cum să spun, nu mi-e teamă pentru primărie sau pentru Timișoara.

Și în al doilea rând, evident că rămân președintele partidului. Cred că aicea cei care au făcut calcule nu s-ar fi așteptat în primul rând ca partidul să rămână unit în spatele meu, dar și ca eu să îmi doresc să continui această luptă. Pentru că este o luptă și cred că acuma toată lumea vede miza mult mai clar”, a spus Dominic Fritz, într-un podcast la DeFapt, citat de stiripesurse.

Întrebat cum crede că va mai rămâne lider al USR, neavând nicio altă funcție politică importantă, Fritz a explicat că el se va implica mult mai mult în organizarea USR și va merge prin țară.

”Depinde cum definești acest rol și evident dacă rolul este să fii la cât mai multe recepții și să dai posturi la colegi de partid poate nu. Unu la mână, la USR niciodată nu am putut să împărțim foarte multe posturi pentru că de obicei momentul în care am intrat la guvernare ne-au și dat afară pentru că au văzut că chiar vrem, adică ei, sistemul, că chiar vrem să facem reforme și chiar livrăm pentru cetățeni.

Și de aceea eu cred că un președinte de partid în primul rând trebuie să organizeze partidul, trebuie să comunice mesajele partidului, dar trebuie și să fie foarte aproape de cetățeni și de cetățenii întregii României și de aceea, cum să spun, eu cred că anii de primar chiar m-au învățat cum să ascult mai bine, cum să fiu un om politic mai aproape de cetățeni și asta voi face ca președinte partid.”, a mai adăugat Fritz.

Fritz mărturisește că va trăi din salariul de la partid

Dominic Fritz a explicat că el va fi angajat la USR și va primi echivalentul salariului său de primar al Timișoarei.

”Da, cel mai probabil așa va fi. O să fiu angajat, să zicem, la partid, o să primesc salariul meu de primar nu mai mult, nu mai puțin acolo. Și cred că este corect așa pentru că evident că să zicem foarte populist aș putea spune acuma gata, nu iau bani de la partid.

Dar în al doilea podcast o să mă întrebați: «Domnule Friz, din ce trăiți?» Și nu vreau să existe vreo suspiciune că nu știu, aș fi dependent de alții”, a precizat liderul USR.