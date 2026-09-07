Defecțiune la Colterm. Fără apă caldă și apă rece hidrofor, marți 8 septembrie, pe mai multe străzi din Timișoara.

Marți, 8 septembrie 2026, între orele 8:00 și 15:00, suntem nevoiți să întrerupem furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 51, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la instalațiile conexe din PT.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Arieș, Calea Martirilor, Cozia, Diaconu Coresi, Memorandului, Dr. Ioan Mureșan, Dr. Iosif Bulbuca. Total branșamente afectate: 40.

„La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Vă recomandăm să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezire.

Știm că este neplăcut, însă intervenția este necesară pentru a menține rețeaua funcțională”, transmit reprezentanții Colterm.