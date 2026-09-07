Expoziții permanente și temporare, concert de muzică barocă, două vernisaje. Oferta culturală a CJ Timiș pentru perioada 7 – 13 septembrie.

Consiliul Județean Timiș propune publicului, prin instituțiile sale de cultură, în această săptămână, expoziții permanente și temporare, un concert de muzică barocă, precum și două vernisaje.

La Muzeul Național de Artă Timișoara va avea loc vernisajul „Salonului Anual al Artelor Vizuale Timișoara”. Evenimentul reunește în acest an lucrările a 120 de artiști.

De asemenea, publicul este invitat la concertul „PoliRitmic Reverence – Ecouri genuine”, parte a proiectului „PoliRitmic Echoes”. Evenimentul marchează lansarea Orchestrei de Cameră a Timișoarei și îi aduce pe scenă pe DaKordo Consort, alături de invitații Francesca Idini, soprană, și Gianluca Cagnani, clavecinist.

Accesul se face pe baza biletului de intrare la muzeu. Spre sfârșitul săptămânii, muzeul găzduiește vernisajul expoziției „LIMINAL – Memoria apei și a pietrei. Alterări și recuperări expresive”, semnată de Bianca I. Bondoc.

La Conacul Mocioni din Foeni pot fi vizitate expozițiile „Steps to Your Heart” și „Umbrele strămoșilor uitați”, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00–18:00. Pentru vizitele de sâmbătă și duminică este necesară o programare prealabilă la numărul de telefon 0762 231 733.

Programul evenimentelor este următorul:

LUNI, 7 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de fotografie „FOTOpercepții ediția 3”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MARȚI, 8 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de fotografie „FOTOpercepții ediția 3”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MIERCURI, 9 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziție de fotografie „FOTOpercepții ediția 3”, ora 17:30;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția „Anton Schmidt – Forme ale Posibilului”, în Galeria Arcada;

Vernisajul expoziției „Salonul Anual al Artelor Vizuale Timișoara”, în Sala Baroc, ora 18:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția „Gărâna 2026 – Atelier de creație”, în mansarda B1, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

JOI, 10 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de fotografie „FOTOpercepții ediția 3”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția „Anton Schmidt – Forme ale Posibilului”, în Galeria Arcada;

Salonul Anual al Artelor Vizuale Timișoara”, în Sala Baroc;

Concert „PoliRitmic Reverence – Ecouri genuine”, în Sala Baroc, ora 19:00;

Vernisajul expoziției „LIMINAL – Memoria apei și a pietrei. Alterări și recuperări expresive”, în Galeria L, ora 18:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția „Gărâna 2026 – Atelier de creație”, în mansarda B1, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

VINERI, 11 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de fotografie „FOTOpercepții ediția 3”;

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – Conacul Mocioni din Foeni.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Paradisul de după colț”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția „Anton Schmidt – Forme ale Posibilului”, în Galeria Arcada;

Salonul Anual al Artelor Vizuale Timișoara”, în Sala Baroc;

Expoziția „LIMINAL – Memoria apei și a pietrei. Alterări și recuperări expresive”, în Galeria L.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția „Gărâna 2026 – Atelier de creație”, în mansarda B1, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

SÂMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – la Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – la Conacul Mocioni din Foeni.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția „Anton Schmidt – Forme ale Posibilului”, în Galeria Arcada;

Salonul Anual al Artelor Vizuale Timișoara”, în Sala Baroc;

Expoziția „LIMINAL – Memoria apei și a pietrei. Alterări și recuperări expresive”, în Galeria L.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția „Gărâna 2026 – Atelier de creație”, în mansarda B1, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziție colectivă „Steps to Your Heart” – la Conacul Mocioni din Foeni;

Expoziție de fotografie „Umbrele strămoșilor uitați” – la Conacul Mocioni din Foeni.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

MNArT Open View: „Compoziție”, semnată de Corneliu Vasilescu (1934–2023);

Expoziția „Anton Schmidt – Forme ale Posibilului”, în Galeria Arcada;

Salonul Anual al Artelor Vizuale Timișoara”, în Sala Baroc;

Expoziția „LIMINAL – Memoria apei și a pietrei. Alterări și recuperări expresive”, în Galeria L.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția „Gărâna 2026 – Atelier de creație”, în mansarda B1, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;

Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;

„Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;

Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber.

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