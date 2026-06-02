Motociclist cu fractură deschisă pe Semenic, după ce a căzut într-o zonă greu accesibilă

Jandarmii din cadrul Postului Montan Văliug au intervenit pentru a acorda sprijin unui cetățean austriac implicat într-un accident de motocicletă produs într-o zonă greu accesibilă din arealul natural al masivului Semenic.

În urma unui apel efectuat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, jandarmii montani s-au deplasat de urgență la locul indicat, unde au identificat victima, un cetățean austriac care suferise o fractură deschisă la nivelul membrului inferior în urma accidentării cu motocicleta.

Până la sosirea echipajului SMURD, jandarmii au acordat primul ajutor și au monitorizat permanent starea victimei, asigurând totodată măsurile necesare pentru protejarea acesteia.

„După sosirea echipajului medical, efectivele Postului Montan Văliug au sprijinit personalul SMURD în desfășurarea intervenției, participând la imobilizarea victimei și transportul acesteia de la locul producerii accidentului până la ambulanță, pe o distanță de aproximativ 250 de metri, într-o zonă dificil de parcurs. Victima a fost preluată de echipajul medical și transportată la o unitate spitalicească pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.”, a transmis Jandarmeria Caraș-Severin, citată de caon.ro.

Inspectoratul de Jandarmi Județean recomandă turiștilor și participanților la activități recreative desfășurate în zone montane să manifeste prudență și să solicite sprijin de urgență prin apel la 112 ori de câte ori situația o impune.