„Viața de după carte”, cu Radu Pavel Gheo

Radu Pavel Gheo vă invită vineri, 5 iunie, la ora 18, la Librăria Cărturești Mercy, la la o întâlnire dedicată noului său volum, „Viața de după carte”, o colecție de istorii literare, anecdote, piste biografice și întâmplări care dezvăluie viața secretă a cărților dincolo de paginile lor.

Alături de Oana Doboși și Raluca Selejan, autorul propune o conversație despre literatură, dragostea pentru cărți și poveștile surprinzătoare care se ascund uneori în spatele autorilor, cărților și librarilor.

Ce legătură ar fi putut să aibă Arghezi cu cineva pe nume Pauker? De ce Caragiale le ura adversarilor săi să aibă măcar un copil „literat român”? Ce fel de mici strategii folosea Camil Petrescu pentru a-și promova cărțile – sau cum era el însuși folosit în scopuri similare? Acestea sunt doar câteva dintre temele atinse în istorioarele care alcătuiesc volumul în cauză.

Radu Pavel Gheo își construiește discursul cu pasiunea celui care nu doar citește, ci și trăiește printre pagini, ediții rare și istorii literare, „Viața de după carte” devenind, întâi de toate, un manifest discret pentru păstrarea valorii culturale a cărții și un spațiu al memoriei culturale, în care simpla evocare a unei ediții sau a unui autograf se transformă într-o aventură cu iz polițist, iar la final într-o invitație de prețuire a cărții-obiect.

Folosind instrumentele unui detectiv literar experimentat, descâlcind fire și limpezind ape ale unor povești uitate sau neștiute, Radu Pavel Gheo ne propune un volum care confirmă că pasiunea pentru lectură poate deveni ea însăși o formă de creație.

Radu Pavel Gheo (n. 1969) a absolvit în 1994 Facultatea de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara, după care a lucrat ca profesor, redactor radio şi redactor de revistă în Iaşi şi Timişoara. În 2001 a emigrat în Statele Unite, dar a revenit în ţară după un an. În perioada petrecută în SUA a muncit ca vânzător la un fast-food, la un magazin alimentar şi la o librărie Barnes & Noble, experienţă relatată în volumul „Adio, adio, patria mea cu î din i, cu â din a” (Polirom, 2003, 2004, 2013, 2023).

A debutat cu„ Valea Cerului Senin (Athena, 1997). La Polirom a mai publicat: „Românii e deştepţi. Clişee mioritice” (2004, 2006, 2014), „Fairia – o lume îndepărtată” (2004, 2016), „DEX-ul şi sexul” (2005, 2016), „Tovarăşe de drum. Experienţa feminină în comunism” (coord., cu Dan Lungu, 2008; tradus în italiană), „Numele mierlei” (2008), „Noapte bună, copii!” (2010, 2017; tradus în italiană şi spaniolă), „Disco Titanic” (2016, 2022; tradus în sârbă și germană), „Un drum cu Ceapă” (2020). A scris și piesa de teatru „Hold-UP Akbar sau Toţi în America”, pusă în scenă de Teatrul Naţional din Timişoara în stagiunile 2007-2008 şi 2008-2009.

Este inclus în mai multe antologii de proză din ţară şi din străinătate. Printre distincţiile literare obţinute se numără premiul Uniunii Scriitorilor „Andrei Bantaş” pentru traducere (2007), Premiul Naţional de Proză al Ziarului de Iaşi (2011), Premiul pentru Proză acordat de „Observator cultural” (2017), Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara (2004, 2006, 2011, 2017, 2020). În 2003 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar în 2005 membru al PEN Club România. În prezent trăieşte în Giroc, lângă Timişoara.