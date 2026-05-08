Întâlnire de lucru la DGASPC Timiș în cadrul unui program de prevenire a traficului de copii.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Timiş a găzduit, joi, 7 mai, întâlnirea locală cu privire la programul „Parteneriatul Cadru privind Protecția Copilului, Child Protection Compact (CPC)”.

Iniţiată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), în calitate de partener în cadrul programului (implementat în țara noastră de World Vision România împreună cu World Vision US și organizațiile partenere – eLiberare, Terre des hommes România și Code for Romania), întâlnirea de lucru a fost dedicată consolidării cooperării interinstituționale la nivel județean pentru prevenirea traficului de copii.

Evenimentul a reunit reprezentanţi din peste 20 de instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale cu atribuţii în ceea ce priveşte protecţia copilului.

Subiectul principal al discuţiilor s-a axat pe elaborarea și implementarea unor planuri locale de acțiune pentru identificarea timpurie și prevenirea traficului de minori.

„Acest proiect se va derula în cinci judeţe: Timiş, Bacău, Sibiu, Prahova şi Argeş, iar aici, la Timişoara, avem, astăzi, prima întȃlnire de lucru pe acest proiect. Ne adresăm nu doar autorităţilor locale, ci întregii comunităţi, pentru că, în următoarele etape ale proiectului, vom ajunge cu informaţiile direct la cadrele didactice, elevi şi părinţi. Vom avea mai multe întȃlniri şi discuţii cu fiecare categorie de parteneri, vom organiza cursuri de formare pentru fiecare categorie de profesionişti, iar rezultatul final va cuprinde dezvoltarea sau îmbunătăţirea planurilor locale de prevenire a traficului de persoane”, a precizat Daniela Boşca, Director Executiv al FONPC, potrivit unui comunicat de presă transmis de DAGSPC Timiș.

În deschiderea evenimentului, directorul general al DGASPC Timiș, Monica Truşcă, a evidențiat faptul că vȃrsta copiilor aflaţi în situaţii de risc este din ce în ce mai scăzută: „Prin serviciile dezvoltate în cadrul DGASPC Timiş, facem tot ceea ce este necesar pentru a sprijini copiii şi tinerii în dificultate şi pentru a preveni situaţile în care siguranţa sau viaţa copiilor sunt puse în pericol. Dar, dincolo de toate eforturile pe care noi şi partenerii noştri instituţionali le facem, un rol important ar trebui să le revină părinţilor. Ei sunt cei care ar trebui să fie atenţi la copiii lor, să aibă o comunicare mai bună cu aceştia, să se implice activ în viaţa copiilor lor. Din păcate, de multe ori, relaţiile dintre copii şi părinţi sunt fracturate şi tocmai de aceea consider că este important să mobilizăm şi să responsabilizăm părinţii”.

Cea de-a doua parte a întâlnirii a fost rezervată discuțiilor cu cadre didactice din şcolile şi liceele timişorene, profesorii, avȃnd, la rȃndul lor, un rol important în sprijinirea elaborării planurilor comunitare de acțiune pentru prevenirea traficului de copii, se mai arată în comunicat.

