Ambulatoriul Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara își deschide porțile.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara anunță deschiderea Ambulatoriului Integrat, care va funcționa în noua locație cu intrarea din strada Doctor Liviu Gabor (în clădirea nouă de 6 etaje).

Noul ambulatoriu reunește cabinete medicale de specialitate dedicate evaluării și monitorizării pacienților pediatrici, oferind acces facil la servicii medicale multidisciplinare, într-un spațiu modern și adaptat nevoilor copiilor și familiilor acestora. (Accesul persoanelor cu nevoi speciale se face cu liftul din stânga scării).



„Pentru cabinetele de cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, reumatologie, recuperare medicină fizică şi balneologie, diabet zaharat , nutriţie şi boli metabolice, vă rugăm să vă adresați pentru informații suplimentare, la intrarea din spital.

La acest pas au contribuit banii alocați de donatorii ONG-ului „Spitalului pentru Copii Louis Ţurcanu”, față de care ne exprimăm, cu sinceritate, profunda gratitudine.

Este o mutare importantă pentru strategia pe termen lung a spitalului nostru. Anual, asigurăm peste 58.000 de consultații, dintre care mai mult de 38.000 de pacienți sunt tratați în ambulatoriu”, a subliniat managerul spitalului, prof.dr. Mihai Gafencu.

Prin această dezvoltare, spitalul își continuă misiunea de creștere a accesibilității și calității actului medical pediatric, contribuind la îmbunătățirea îngrijirii copiilor din Timișoara și din regiune.

