Luna Verde la UVT.

Universitatea de Vest din Timișoara a lansat ediția a V-a a programului ”Luna Verde @UVT”, o inițiativă, spun reprezentanții instituției, care reunește, în perioada 6 mai – 5 iunie 2026, zeci de activități dedicate dezvoltării durabile, educației pentru mediu, cercetării aplicate, artei, științei, sportului, tehnologiei și implicării civice.

Programul a început în data de 6 mai, cu primele evenimente din calendar, printr-o expoziție deschisă la Galeria Mansarda Facultății de Arte și Design, prin proiecția documentarului „The Plastic Detox” și dezbaterea organizată de Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării, și continuă până în 5 iunie, printr-o agendă interdisciplinară.

Conferințele, expozițiile, atelierele, dezbaterile, aplicațiile de teren, demonstrațiile științifice, activitățile sportive și acțiunile de ecologizare incluse în program oferă contexte diverse de învățare și participare, adresate studenților, elevilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, copiilor, familiilor și publicului larg.

Un moment important al programului este Bulevardul Copiilor la UVT, care va avea loc în data de 31 mai. Evenimentul va transforma bulevardul Vasile Pârvan și întreg spațiul universitar într-un loc de explorare, de joc, sport, experimentare și învățare, prin activități interactive dedicate copiilor, elevilor, tinerilor și familiilor.

Programul complet al evenimentelor poate fi consultat pe link-ul https://www.uvt.ro/cercetare/2026/05/dam-startul-lunii-verzi-uvt-2026/.