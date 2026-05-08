Dănuț Groza, primarul orașului Sânnicolau Mare: „Ei mǎ vor. Eu nu îi mai vreau!”

Dănuț Groza, primarul orașului Sânnicolau Mare, a transmis vineri după-amiază, pe Facebook, un mesaj „direct, ca să nu mai existe loc de interpretări”…

„Ei mă vor. Eu nu îi mai vreau!

Spun asta direct, ca să nu mai existe loc de interpretări.

În ultimele zile este mult zgomot pe paginile de Facebook din Sânnicolau Mare legat de despărțirea mea de PNL Timiș. Vreau să clarific ce s-a întâmplat de fapt!

După schimbarea conducerii PNL Timiș, în 2024, noua conducere a luat o decizie ilegală, din punct de vedere procedural, pe care am contestat-o imediat în forurile superioare ale partidului, așa cum sunt procedurile interne într-o asemenea situație. În acel moment nu mai eram secretar general al Filialei Timiș PNL pentru că mi-am dat demisia din această funcție încă înainte de alegerile locale.

Am ales atunci să merg pe calea instituțională și să aștept o soluție. Am așteptat. A trecut un an. Nimic. Am făcut solicitări, am cerut clarificări, am așteptat încă un an respectarea regulilor interne. După mai bine de doi ani nu am primit niciun răspuns. În urmă cu câteva luni am decis să renunț la contestație și am depus o cerere de renunțare.

Am hotărât că nu mai vreau să continui acest demers. Am renunțat şi am ales să închid eu acest capitol, fără să mai aștept ca cei din conducere să „mai analizeze”. Am renunțat nu pentru că nu aș fi avut dreptate, ci pentru că nu mai avea niciun rost.

Adevărul este unul singur: nu eu am rămas „agățat” de PNL Timiș. Dimpotrivă. Eu am decis că nu mai vreau să fac parte din acest proiect.

Dar, am fost, sunt și voi rămâne dedicat orașului Sânnicolau Mare pentru că responsabilitatea mea este față de voi, cei de aici, din oraș, nu față de un partid. Deci, dincolo de orice discuție politică, pentru mine lucrurile sunt foarte clare: mai puțină politică, la fel de multă administrație.

De aceea, voi fi, ca și până acum, alături de toți cei care vor binele orașului, de cei care mă vor ajuta să pun în aplicare proiectele de dezvoltare pentru Sânnicolau, pentru că, încă din primul moment în care am intrat în sediul primăriei am jurat să fac totul pentru Sânnicolau Mare.

Asta este direcția. Restul e doar zgomot!”, a scris Dănuț Groza pe rețeaua de socializare.