O întâlnire ”De partea bună a hărţii”.

Librăria Cărturești Mercy va găzdui miercuri, 20 mai, cu începere de la ora 18, o discuție despre albumul ”De partea bună a hărţii ” de Cătălina Bălan (foto), apărut în Colecţia Metamorfoze a Editurii Paralela 45, Albumul este un proiect colaborativ, cu intervenții conceptuale grafice, foto-video, audio și poetice de Sergej Timofejev, Ghenadie Popescu, Sorina Popescu și Diana Iepure. Dezbaterea, la care vor participa Mari Tudor, Robert Şerban, Cosmin Leucuţa şi Cătălina Bălan, va avea drept punct de plecare întrebarea ” De ce mai scriem, de ce mai citim astăzi poezie?”.

”În<< De partea bună a hărţii>>, cel de-al doilea proiect al colecției Metamorfoze, Cătălina Bălan aduce împreună literatura, filmul, compoziția sonoră și diverse expresii vizuale, valorificând niște spații ale memoriei bine definite, capabile să găzduiască o adevărată fuziune conceptuală,” remarcă Diana Iepure.

Cătălina Bălan este poetă, manager cultural și asistent universitar. Este absolventă a secției franceze a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București și a unui master în Diplomație în Economia Internațională la Academia de Studii Economice din București. În prezent, este doctorandă a Școlii Doctorale a Facultății de Științe Politice a Universității din București, în cotutelă cu Universitatea Aix-Marseille din Franța. Lucrează la o teză despre transferurile culturale dintre Franța și România în sectorul cărții. Publică poezie, proză, recenzii și analiză politică în mai multe reviste (”Observator Cultural”, ”Timpul”, ”Poesis Internațional, ”Tomis, ”Contrafort”, ”Revista la Plic”, ”Stare de Urgență” etc.). Este prezentă în antologii de poezie și proză apărute în România, Republica Moldova, Franța, Belgia și Elveția.

În 2019 a publicat volumul de poezie ”Cutii ” apărut în Colecția Avanpost a Editurii Paralela 45. În 2025 îi apare ” De partea bună a hărţii” în colecția albumelor de artă Metamorfoze, coordonată de Diana Iepure la Editura Paralela 45. Între 2011 și 2014 a fost PR junior la Editura Casa de Pariuri Literare. În perioada februarie 2022 – martie 2026 a fost directoare de marketing și PR a Editurii Paralela 45.

”Cartea Cătălinei are trei părți — <<De partea bună a hărții>>, <<Oasele>> și <<Viața noastră urbană>>. Toate sunt emoționante, pentru că vorbesc despre suferință și iubire în același timp. Și exact așa se întâmplă să fie și viața, făcută din pierderi și dragoste, din lucruri mici și sentimente mari, din oase și amintiri,” remarcă Andrei Crăciun.

”<<am în frigider o expoziție de borcane cu dulceață / de la Bunica / parcă nu-mi vine să le deschid / știu fiecare fruct din ce colț al grădinii / a ajuns în ceaun, în borcan, în mașină / și apoi / din portbagaj direct în Drumul Taberei>>, scrie Cătălina Bălan în volumul de poeme <<De partea bună a hărții>> (Editura Paralela 45, 2025), o carte despre vârste, <<acasă>> și felul în care lumile unde ne mutăm devin parte din identitatea noastră. Borcanele cu dulceață sunt simboluri ale unui univers lăsat în urmă, un <<acasă>> valorizat retrospectiv, solul gras al rădăcinilor care condiționează deschiderea aripilor,” spune Anda Docea.

„Poezia Cătălinei Bălan din volumul << De partea bună a hărţii>> e cotidiană, existențială, (auto)biografică, socială, inspirată din biografia familiei și istoria țării în care s-au născut toți cei din familia ei, R. Moldova, dar și din cotidianul țării în care a învățat și a trăit – România. Poezii blitz, poezii stări, poezii observații, poezii trăiri, poezii amintiri, poezii frici, poezii obsesii, poezii traume, poezii reglare de situații, poezii constatări, poezii atenționări, poezii conștientizări, poezii foarte bune, exacte, frumoase, puternice, de care-ți va fi dor imediat după ce termini cartea. Dar până va apărea o nouă carte de poezie a Cătălinei, putem s-o recitim pe asta, simt că e nevoie de o relectură a cărții <<De partea bună a hărţii >>!”, subliniază Mihail Vakulovski.

”Gura poematică devine o portavoce a noastră a tuturor. Tot ce constituie acest volum – text, imagine, sunet – topografiază o hartă,” afirmă, la rândul ei, Maria Pilchin.

„Mi-a plăcut foarte mult volumul ăsta, atât de deștept croit (imaginile și sunetele asociate sunt într-un echilibru perfect) și atât de profund în gândurile lui cele mai simple. O declarație de iubire pentru spațiul de dincoace și de dincolo de Prut, formând o singură inimă cu două cămăruțe simetrice,” mărturiseşte Dan- Liviu Boeriu.

”<< De partea bun a hărţii>> este un construct editorial inedit. Este o carte frumoasă atât ca obiect, cât și ca proiect/concept artistic. Pe mine m-a trimis cu gândul la un film alb-negru — cu excepția deliberatei pete de culoare reprezentate de Lada roșie de pe copertă — care îți cucerește pas cu pas toate simțurile și te provoacă să înțelegi, să asculți, să vezi, să simți, să guști”, punctează Arcadia Solum.

”Acum, ca poetă, păstrând în suflet nostalgia copilăriei magice și a bunelului-magician, m-a făcut să râd și să plâng, cu toată sinceritatea, citindu-i opera! Vă invit să lecturați câteva dintre fragmentele care mie mi-au plăcut, în mod special, dar vă îndemn să nu ratați întregul volum! Este excepțional!”, îndeamnă Corina Lucia Costea.

”Diminețile bune încep cu cărți bune și cafea! Asta numesc eu ,<<confort>>. Iar autoarea acestei bijuterii de carte care îmi dăruiește azi confort intelectual este Cătălina Bălan”, precizează Maria Ivanov.

”Cătălina Bălan reușește în <<De partea bună a hărţii >> adauge o nuanță personală poemului amprentat politic. Multe fragmente fac trimitere la istoria Basarabiei trecută prin filtrul unor istorii de familie. Teme de o urgență maximă sunt tratate dintr-o perspectivă mixtă, ingenuă și, totodată, responsabilă. Perspectiva subiectivă asupra geopoliticii nu e unica existentă în carte. Autoarea explorează un univers senzorial pe care îl pune în relație cu transmiterea somatică a traumelor. Și, pentru că un trecut ce nu a fost trăit direct nu poate fi recompus exclusiv prin cuvinte, volumul mizează pe confluența dintre text, sunet și imagine, ” observă Şerban Axinte.