Imagini în memoria timpului.

Copilăria din Antichitate avea propriile ritualuri, propriile jocuri și propriile obiecte care însoțeau primii ani ai vieții. Între mici figurine din teracotă, zornăitori, medalioane purtate ca semne de protecție și vase delicate de sticlă folosite pentru hrănirea copiilor, lumea celor mici se contura deja ca parte esențială a societății greco-romane.

În expoziția „Oglinda frumuseții. De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate”, deschisă la Muzeul Național al Banatului, una dintre primele secțiuni este dedicată copilăriei și universului domestic al femeii din Antichitate. Cele 158 de artefacte reunite în expoziție, provenite din colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, ale Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și ale Muzeului Național al Banatului, recompun etapele vieții feminine, de la copilă până la ipostaza sacră și divină a zeițelor.

Textele curatoriale ale expoziției surprind o lume în care copilăria era privită ca pregătire pentru integrarea în viața comunității. Fetele și băieții primeau mici amulete, jucării și obiecte personale, iar jocul devenea o formă de învățare a vieții cotidiene. Multe dintre jucăriile descoperite în necropolele de la Tomis, Callatis sau Histria păstrează forme familiare și astăzi: păsări, căluți, pisici, câini sau mici păpuși modelate din teracotă. Alături de acestea pot fi văzute vase de sticlă de tip guttus, folosite pentru hrănirea copiilor, dar și impresionantul portret de fetiță din marmură descoperit la Callatis, o piesă care păstrează, peste secole, delicatețea unei prezențe aproape vii.

Expoziția urmărește apoi drumul femeii în societatea antică, între frumusețe, ritual, maternitate, viață domestică și reprezentările divine dedicate unor zeități precum Venus, Isis, Hecate sau Cybele.

Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10 -18, în mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia, Timișoara.

