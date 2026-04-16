Viramente PNRR generoase, de „iepuraș”, în județele bănățene

Primele două săptămâni ale lunii aprilie au fost rodnice pentru unitățile administrative din cele două județe bănățene, din perspectiva sumelor primite de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în contul investițiilor cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, Consiliul Județean Timiș a încasat 2,48 milioane de lei, municipiul Timișoara – 1,54 milioane (patru plăți), stațiunea Buziaș – 1,18 milioane (două plăți), orașul Recaș – 1,13 milioane, Dumbrava – 978 de mii (două plăți), Criciova – 518 mii, Brestovăț – 436 de mii (două plăți), Denta – 348 de mii (două plăți), Iecea Mare – 309 mii, Gavojdia – 233 de mii, municipiul Lugoj – 183 de mii, Șag – 164 de mii, orașul Sânnicolau Mare – 104 mii, Nădrag – 71 de mii, Moșnița Nouă – 67 de mii, Lovrin – 18 mii, iar Tormac – 10 mii de lei.

De asemenea, în județul Caraș-Severin au fost virate următoarele sume: municipiul Caransebeș – 396 de mii de lei, Turnu Ruieni – 282 de mii, respectiv, Armeniș – 254 de mii de lei.